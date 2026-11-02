"세탁 맡겼더니 의상이 수축"...리센느 원이, 무대 급이탈 논란 직접 해명

사진=온라인커뮤니티

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 리센느 멤버 원이가 공연 도중 무대를 급히 이탈한 이유를 직접 밝혔다.

원이는 지난달 31일 경주엑스포대공원에서 열린 'APEC 정상회의장 기념관 개관식' 행사에서 'Runway' 무대를 소화하던 중 갑자기 무대 아래로 내려갔다.

표정이 어두워진 채 무대를 이탈하는 모습이 포착되자 현장 팬들과 누리꾼들의 걱정이 이어졌다.

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원이가 무대를 비운 사이 멤버들은 그의 파트까지 소화하며 공연을 이어갔다. 이후 원이도 무대에 복귀해 무대를 마쳤다.

논란이 커지자 원이는 당일 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 당시 상황을 설명했다.

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그는 "경주에 도착해 보니 세탁을 맡긴(무대) 의상이 엄청 줄어들어 있었다"라며 "(그렇다고) 혼자 사복을 입고 할 순 없으니까 그대로 가보겠다고 했다"고 전했다.

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이어 "무대 하는데 숨이 안 쉬어지는 거야. 그래서 너무 놀랐어"라며 무대에서 내려올 수밖에 없는 사정을 전했다.

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의상이 줄어든 사실을 공연장에 도착해 옷을 갈아입는 과정에서 알았지만, 다른 멤버들과 의상을 맞춰야 해 그대로 무대에 올랐다는 취지다.

원이는 "원래 입어보고 내가 다 확인했어야 했다"면서 자신의 부주의를 자책하기도 했다.

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한편 리센느는 오는 3일 새 앨범 'PULSE(펄스)'를 발매하고 컴백한다.

narusi@sportschosun.com