이동국·이종혁, 사돈되나...이재아, 이준수와 만남 앞두고 의미심장 발언

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[스포츠조선 정안지 기자] 성인이 된 전 축구선수 이동국의 딸 이재아가 배우 이종혁의 아들 이준수와 핑크빛 인연을 맺게 될지 관심이 쏠린다.

2일 tvN STORY '내새끼의 연애3' 측은 "내가 남자면 너 만나! 재아, 재시, 이동국"이는 제목으로 이재아의 모습을 공개했다.

배우 이종혁의 아들 이준수에 이어 '내새끼의 연애3' 출연을 확정한 이재아는 이상형에 대해 "부드럽고 순한 스타일"이라고 밝혔다. 이어 이재아는 '아빠 같은 스타일 안 좋아하냐'라는 질문에 바로 "안 좋아한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이동국은 '딸의 데이트 모습을 직접 보게 된다면 어떨 것 같냐'는 질문에는 "못 볼 것 같다. 예쁜 척하려고 하는 등 집에서 모습과 다를 테니"면서도 "남자 때문에 우는 상황이 되면 그냥 나와버려라"라면서 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

이어 이동국은 '이재아가 최종 거플이 돼서 연애를 한다면?'이라고 묻자 "성인이 됐으니 만나는 건 상관없다. 나도 스무 살 만나서 결혼했다"라고 말했다. 그러자 이재아는 "나 결혼 하는 거 아니냐"라면서 "나도 결혼 빨리하고 싶긴 하다. 엄마, 아빠도 스무 살에 만나셔서 장기 연애하시고 결혼하셨다. 내 로망이다"라고 밝혔다.

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이번 시즌에는 배우 이종혁의 아들 이준수, 배우 최대철의 아들 최상문, 배우 정희태의 아들 정민재를 비롯해 농구감독 전희철의 딸 전지우, 개그맨 임혁필의 딸 임혜인이 출연해 서툴지만 뜨거운 청춘 로맨스를 선보인다.

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방송에 앞서 제작진은 "썸은 한층 더 과감해졌고, 러브라인은 부모조차 감히 예측할 수 없을 만큼 복잡해졌다. 지난 시즌보다 훨씬 더 솔직하고 짙어진 감정선을 마주할 수 있을 것"이라며 "서툴러서 더 거침없는 내 새끼들의 뜨거운 로맨스와, 이들의 낯선 순간에 함께 울고 웃을 부모들의 진솔한 리액션을 기대해 달라"고 전했다. '내 새끼의 연애3'는 오는 11일 첫 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com