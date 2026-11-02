[인터뷰①] '최종면접' 조이현 "日원작 참고 NO, 감독님도 '우리만의 것 만들어보자'고"

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조이현이 영화 '최종면접'을 만들어가는 과정에 대해 이야기했다.

조이현은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "일부러 일본 원작을 참고 안 하고 배우들, 감독님과 함께 우리만의 것을 만들어보려고 했다"고 말했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 조이현은 차분하게 상황을 판단하는 관찰자 문혜인을 연기했다.

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조이현은 영화를 개봉 앞둔 소감에 대해 "오랜만에 영화를 개봉하게 돼 설레는 마음이 컸다"며 "올해 촬영하고 바로 개봉할 수 있어서 감사하다. 특히나 영화를 빠르게 개봉하는 게 쉽지 않지 않나. 그만큼 기쁜 마음을 갖고 있다"고 전했다.

이어 작품에 매력을 느끼게 된 계기에 대해 "또래 배우들과 함께 할 수 있는 작품이 많지 않은데, 좋은 기회가 왔다. 대본을 처음 읽기 전부터 긍정적인 마음으로 봤다"며 "함께 호흡을 맞추는 배우들도 좋고, 제안이 처음 왔을 때부터 '촬영하면 좋겠다'는 마음으로 임했다"고 밝혔다.

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'최종면접'은 일본 작가 아사쿠라 아키나리의 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 원작으로 한 작품이기도 하다. 이에 원작을 참고했는지 묻자, 조이현은 "안 그래도 원작을 참고하면 좋을 지에 대한 질문을 감독님한테 드렸었다"며 "소설이 원작인데, 일본 영화도 있다. 근데 감독님이 따로 참고 안 하고, 우리만의 색으로 만들어보자고 하셔서 따로 참고하진 않았다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com