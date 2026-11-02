[인터뷰②] '최종면접' 조이현 "♥김재원, 키 커서 나보다 더 오빠 같아…호흡은 100점 만점 200점"

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조이현이 영화 '최종면접'에서 김재원과 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

조이현은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "김재원이 키가 커서 저보다 훨씬 더 오빠 같았다"며 "저도 로맨스 호흡은 100점 만점에 200점 주고 싶다"라고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 조이현은 차분하게 상황을 판단하는 관찰자 문혜인을 연기했다.

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조이현은 지난 주말 '최종면접' 무대인사를 통해 관객들에게 귀여운 팬서비스를 선보여 화제를 모았다. 그는 "무대인사를 오랜만에 해서 그런지 문화도 많이 바뀌었더라. 직접 가서 밈도 해보고, 고양이 귀랑 강아지 귀 다 해봐서 재밌는 경험이었다. 관객 분들도 좋아해 주시니까 저한테 더 시켜주셨으면 좋겠다는 욕심이 생겼다"고 만족감을 드러냈다.

특히 배우들 중 김재원을 향해 "무대인사를 하면서도 느꼈는데, 상대방을 잘 챙겨주더라. 예를 들어 제가 바닥에 있는 물을 잡으려고 하면, 바로 물 뚜껑을 따서 주고 그랬다. 키도 커서 그런지 괜히 오빠 같더라(웃음). 워낙 섬세하고 실제로 누나가 있다고 해서 '그래서 누나랑 형들한테 잘하는구나' 싶었다. 어제도 김재원한테 '너 같은 남동생 있으면 참 좋겠다'고 이야기했다"고 극찬을 보냈다.

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앞서 김재원은 조이현과의 로맨스 호흡에 "100점 만점에 200점"이라고 점수를 매기기도 했다. 이에 조이현은 "좋게 말해줘서 너무 고맙다. 실제로 재원이와 또래이기도 하니까, 다른 작품에서 로맨스 호흡을 맞출 수 있다고 생각한다. 워낙 좋은 배우이니까, 점수는 똑같이 100점 만점에 200점이라고 주고 싶다"고 화답했다.

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곽동연은 현재 군 복무 중으로, '최종면접' 개봉 일정에 함께하지 못했다. 조이현은 "동연 오빠는 군대에 가 계시지 않나. 제가 단체방에서 '군대 잘 다녀오십쇼', '어디 계십니까', '언제 오십니까' 이러면서 장난도 많이 쳤다. 무대인사를 하면서 오빠들의 부재를 많이 느꼈다. 그저께는 배강희 언니랑 김재원과 셋이서 무대인사를 했고, 어젠 강유석 오빠도 함께 했다. 한 명만 더 와도 너무 좋아서 곽동연 오빠랑 신승호 오빠도 꼭 오면 좋겠다고 생각했다. 오빠들을 그리워하고 있다"고 애정을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com