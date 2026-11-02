"지선아 보고 싶다"…벌써 6년, 故박지선 생일에 22기 동기들 한자리

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 故 박지선이 세상을 떠난 지 어느덧 6년이 흐른 가운데 고인의 생일을 하루 앞두고 KBS 공채 22기 동기들이 다시 모여 그리운 친구를 추억했다.

개그맨 조윤호는 2일 자신의 SNS에 "지돌이도 오늘 웃었어? 우리도 너 얘기하면서 오랜만에 웃었지"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

그러면서 "어제까지만 해도 비가 왔는데 오늘은 지돌이가 와서 그런지 하늘도 맑고 예쁘다. 지선아!!! 보고 싶다고"라며 애틋한 마음을 전했다.

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공개된 영상에는 조윤호를 비롯해 김지호, 송준근, 양상국, 장효인, 허미영 등 KBS 공채 개그맨 22기 동기들이 함께한 모습이 담겼다. 이들은 고인을 기억하며 이야기를 나누고 웃음 속에서 먼저 떠난 친구를 추억했다.

동기들의 변함없는 우정은 최근 공개된 박지선 아버지의 사연과 맞물려 더욱 먹먹함을 자아낸다.

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지난달 5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연한 22기 동기들은 박지선을 향한 그리움과 그의 가족과 이어온 인연을 털어놨다. 당시 장효인은 "지선이 아버지랑 가끔 연락한다. 동기 모임을 하면 꼭 아버지께 연락을 드린다"며 "아버지가 지선이를 잊지 않고 기억해 주기를 원하신다"고 밝혔다. 또 박지선의 아버지가 동기들에게 경조사가 생기면 꼭 알려달라고 당부했다는 이야기도 전했다.

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장효인은 "아버지가 '지선이가 해야 될 것들을 나라도 해야 될 것 같다. 지선이가 없는 셈 치고 하지 말고 나한테라도 꼭 얘기해서 지선이 몫을 할 수 있게 해달라'고 하셨다"고 전해 뭉클함을 안겼다.

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박지선이 생전 동기들을 얼마나 소중히 여겼는지 보여주는 일화도 공개됐다. 동기 성현주는 고인의 유품을 정리하던 중 책상 첫 번째 서랍에서 22기 동기들의 증명사진 20장이 발견됐다고 밝혔다. 2007년 KBS 공채 개그맨으로 합격한 뒤 동기들이 함께 촬영해 서로 나눠 가졌던 사진들을 박지선이 고스란히 간직하고 있었던 것.

장효인은 고인의 휴대전화를 아버지가 보관하고 있다는 이야기도 전했다. 그는 박지선을 그리워하며 생일 축하 메시지를 보냈다가 메시지 옆 숫자 '1'이 사라진 것을 보고 깜짝 놀랐던 경험을 털어놨다.

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메시지를 읽은 사람은 박지선의 아버지였다. 장효인은 아버지가 이후 전화를 걸어 "놀랐지? 나도 너한테 그런 기분을 주고 싶었어"라고 말했다며 당시를 회상했다.

한편 박지선은 2007년 KBS 공채 22기 개그맨으로 데뷔해 '개그콘서트'를 비롯한 각종 예능 프로그램에서 활약했다. 특유의 재치와 따뜻한 입담으로 사랑받던 그는 2020년 11월 2일 향년 36세로 세상을 떠났다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com