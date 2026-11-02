"제니퍼 로렌스 얼굴, 완전히 달라졌다"...상안검 수술 의혹에 전 세계 팬들 시끌

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 할리우드 배우 제니퍼 로렌스가 몰라보게 달라진 외모로 성형 의혹에 휩싸였다. 특유의 눈매가 이전과 확연히 달라졌다는 반응이 나오면서 상안검 수술을 받은 것 아니냐는 추측까지 제기되고 있다.

최근 미국 매체 '더 컷(The Cut)'은 제니퍼 로렌스와 진행한 인터뷰 및 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 제니퍼 로렌스는 한층 또렷해진 눈매와 날렵한 얼굴선으로 눈길을 끌었다. 특히 과거 눈꺼풀이 눈을 일부 덮고 있던 특유의 눈매가 달라 보이면서 온라인에서는 성형 여부를 둘러싼 갑론을박이 벌어졌다.

Advertisement

일부 해외 팬들은 "제니퍼 로렌스라고 알려주지 않았다면 못 알아봤을 것 같다", "원래 눈매가 훨씬 매력적이었다", "같은 사람 맞느냐" 등의 반응을 보였다. 눈꺼풀의 처진 피부와 지방을 제거하는 '상안검 수술'을 받은 것 아니냐는 의혹이 집중적으로 제기됐다.

해외 매체 역시 제니퍼 로렌스의 외모 변화를 집중 조명했다. 영국 매체 IB타임스는 지난달 28일 제니퍼 로렌스의 새로운 화보에 팬들이 놀라움을 드러냈다며 특유의 눈매가 사라졌다는 반응을 전했다.

Advertisement

제니퍼 로렌스는 과거 눈 성형 의혹을 직접 부인한 바 있다. 그는 2023년 카일리 제너와 진행한 인터뷰에서 자신의 눈매가 달라졌다는 반응에 대해 "눈 수술을 하지 않았다. 메이크업을 한 것"이라고 해명했다. 이어 "19살 때 사진과 30대가 된 지금의 사진을 비교한다. 나는 성장했고 얼굴의 젖살도 빠졌다"며 나이에 따른 자연스러운 변화라고 설명했다.

Advertisement

흥미로운 점은 제니퍼 로렌스가 최근 다른 부위의 성형수술 사실은 직접 공개했다는 것이다.

Advertisement

그는 이번 '더 컷' 인터뷰에서 둘째 출산 이후 가슴 거상 수술을 받았다고 털어놨다. 첫째 출산 이후에는 몸이 비교적 빠르게 회복됐지만 둘째를 낳은 뒤에는 이전과 달랐다는 설명이다. 또 평소 소량의 보톡스 시술을 받고 있고 향후 안면거상 수술도 고려하고 있다고 밝히는 등 외모 관리에 대한 솔직한 생각을 전했다.

그러나 이번에 새롭게 불거진 상안검 수술 의혹에 대해서는 별다른 입장을 밝히지 않았다.

Advertisement

한편 제니퍼 로렌스는 영화 '헝거게임' 시리즈를 통해 세계적인 스타로 떠올랐다. '실버라이닝 플레이북'으로 아카데미 여우주연상을 수상했다. 2019년 아트 디렉터 쿡 마로니와 결혼해 두 아들을 두고 있는 그는 최근 헤어케어 브랜드 '메스(Mes)'를 선보이며 사업가로도 활동 영역을 넓혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com