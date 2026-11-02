윤영미 "子 뉴욕집 옷장서 자는 중"…'유학비 26억' 뒷바라지의 현실

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 윤영미가 미국 뉴욕에서 생활 중인 아들의 월세방을 공개하며 뜻밖의 근황을 전했다.

윤영미는 2일 자신의 SNS에 "5평쯤? 되는 아들의 오백만원 뉴욕 월세방에서 내 침실은 옷장"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 비좁은 옷장 안에 이불과 베개를 깔고 누워 잠을 청하는 윤영미의 모습이 담겼다. 특히 월세가 무려 500만원에 달하지만, 가족이 함께 머물기에도 빠듯한 공간이라는 점이 눈길을 끌었다.

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윤영미는 "키가 작아 다행이다. 게다가 기차 소리도 안 들리고, 깜깜하고 따뜻하고…"라며 좁은 옷장을 침실로 삼은 상황을 유쾌하게 받아들였다.

이어 뉴욕 방문을 준비하던 당시 남편과 나눴던 대화도 공개했다. 그는 "올봄, 뉴욕행을 계획하며 경비 걱정하는 내게 남편은 '올가을이면 한참 남았는데 뭘 걱정해? 그때쯤 되면 여유가 생길 거야'라고 말했다"고 회상했다.

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또한 뉴욕에서 머물 거처를 걱정하자 남편이 "분명 하나님이 좋은 곳 예비해 놓으실 거야. 설마 코딱지만 한 방에서 온 가족이 살게 하시겠어?"라고 자신했다고 전했다.

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그러나 현실은 예상과 달랐다. 윤영미는 "하하~ 하나님이 쫌 바쁘신가 보다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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그러면서도 "그래도 알뜰하게 쓰면 어떻게든 될 것이고, 쬐끄만 원룸이나마 있으니 아들 얼굴 매일 보고 살 수 있으니 월매나 좋아?"라며 아들을 향한 애정을 드러냈다.

이어 "옛날엔 쪼만한 문간방에서 예닐곱 식구도 오밀조밀 다 살았는데 뭐"라고 덧붙이며 긍정적인 모습을 보였다.

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한편 윤영미는 과거 두 아들의 미국 유학비로 무려 26억원을 지출했다고 고백해 화제를 모은 바 있다.

지난 5월 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 윤영미는 13년 동안 연년생 두 아들의 미국 유학을 뒷바라지했다며 한 명당 연간 1억원 이상이 들었다고 밝혔다.

특히 매달 2000만~2500만원에 달하는 비용을 사실상 홀로 감당했다고 털어놨다. 남편은 봉사 중심의 목회 활동으로 일정한 수입이 없었고, 윤영미는 하루 4~5개의 스케줄을 소화하고 보험까지 해지하며 유학비를 마련했다고 회상했다.

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윤영미는 두 아들이 졸업했을 당시 통장 잔고가 97만원에 불과했다며, 더 이상 거액의 학비를 보내지 않아도 된다는 해방감에 뉴욕 타임스퀘어 한복판에서 춤을 췄다는 일화도 전했다.

olzllovely@sportschosun.com