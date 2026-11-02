[인터뷰③] '최종면접' 조이현 "난 운명론자…신인 때 오디션도 편안한 마음으로"

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조이현이 자신의 오디션 합격 비결에 대해 이야기했다.

조이현은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저는 완전 운명론자다. 데뷔 초 오디션을 볼 때 오늘의 운세를 보고 마음을 편히 가졌다"라고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 조이현은 차분하게 상황을 판단하는 관찰자 문혜인을 연기했다.

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조이현 역시 '최종면접' 속 문혜인처럼 수많은 오디션을 거쳐 다채로운 필모그래피를 쌓게 됐다. 그는 "저는 완전 운명론자다. 데뷔 초에 오디션을 볼 때는 오늘의 운세를 보고 그랬다(웃음). 마음을 더 편히 먹고 오디션장에 들어가기 때문에 감독님이나 관계자 분들이 좋게 봐주신 것도 있었던 것 같다. 만약 오디션에 안 되더라도, 이건 이미 안 될 운명이었다는 마음으로 갔다. 그래서 엄청나게 긴장을 하고서 가진 않았고, 편안한 마음으로 가는 게 꿀팁이었다"고 전했다.

이어 배우로서 느끼는 작품 흥행에 대한 부담에 대해서는 "제가 운명을 믿는 이유가 작품이 잘 되어도 '감사하다. 이건 그럴 운명이었던 작품이다'하고, 안 되더라도 '어쩔 수 없지'하는 마음을 갖는다. 기뻐도 크게 기뻐하려고 하지 않고, 슬픔에 빠지는 것도 안 좋아한다. 일부러 제 마음을 편하게 유지시키려고 하고 있다"고 솔직하게 털어놨다.

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조이현은 전작 인터뷰에서 "귀여운 모습을 벗고 싶다"고 바람을 내비치기도 했다. 이에 대한 생각이 변함없는지 묻자, 조이현은 "무대인사에서 제가 귀여운 척을 너무 많이 하더라. 아직 귀여운 티를 못 벗을 것 같다(웃음). 팬 분들이 좋아해 주셔서 계속 그 모습을 보여드리고 싶고, 만약 어른스러운 모습을 보고 싶으시다면 그때 보여드리겠다"고 답했다.

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끝으로 조이현에게 '최종면접'은 학생의 모습과 성인의 모습을 동시에 선보일 수 있는 감사한 기회가 되기도 했다. 그는 "28살인데 교복 입는 건 특권이다. 어려 보인다고 해서 전혀 슬프지 않다. 성인 역할과 학생 역할을 함께 보여드릴 수 있는 작품이 '최종면접'이었다. 제가 키도 생각보다 크다. 19살에서 20살 때 데뷔했는데, 키가 161㎝에서 163㎝까지 컸다. 지금도 하루에 13시간 이상 씩 잔다"고 웃으며 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com