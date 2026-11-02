G-CON 2026, 게임 넘어 영화·웹툰 거장까지 총출동…내러티브의 확장 모색

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게임을 구성하는 세계관과 캐릭터, 아트와 음악, 시스템과 플레이어의 선택까지 게임 내러티브의 영역을 확장해 조명하는 글로벌 게임 컨퍼런스가 열린다. 게임 개발자는 물론 영화·드라마·애니메이션·웹툰 등 다양한 콘텐츠 분야의 창작자들이 한자리에 모여 창작의 본질과 게임의 표현 가능성을 논의한다.

지스타조직위원회는 오는 11월 19~20일 부산 벡스코 컨벤션홀에서 개최되는 'G-CON 2026'의 세션별 세부 일정을 공개했다.

올해 컨퍼런스의 핵심 키워드는 '게임 내러티브의 확장'이다. 단순히 게임 속 이야기나 대사를 만드는 작업을 넘어 세계관과 캐릭터, 시각적 표현, 음악, 게임 시스템 등 다양한 요소가 어떻게 유기적으로 결합해 이용자에게 고유한 경험을 전달하는지를 집중적으로 다룬다. 특히 게임업계 내부 인사뿐 아니라 영화와 드라마, 애니메이션, 웹툰 등 각 분야에서 자신만의 창작 세계를 구축해 온 인물들이 대거 참여한다는 점이 눈길을 끈다.

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첫날인 19일에는 '더 위쳐' 시리즈의 세계관과 서사를 구축한 CD 프로젝트 레드의 마르친 블라하 부사장과 필립 웨버 내러티브 디렉터가 첫 세션을 맡는다. 신화와 민담, 역사와 문학에서 얻은 영감을 게임의 세계관으로 발전시킨 과정과 플레이어의 선택에 따라 달라지는 게임 내러티브의 특징을 소개한다.

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펄어비스에서는 안근태 아트레벨 실장과 윤진호 그래픽스 실장이 참여해 '붉은사막'의 광활한 파이웰 대륙을 구현한 과정과 자체 엔진을 활용한 대규모 오픈월드 제작 기술을 소개한다.

첫날 키노트에는 시프트업의 김형태 대표와 '바이오 하자드' 시리즈 등으로 잘 알려진 미카미 신지 대표가 나선다. 두 창작자는 전투 중심 게임의 설계와 비주얼을 통한 내러티브 전달 방식, AI 시대의 게임 개발 등을 주제로 대담을 진행한다.

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영화계 인사들의 참여도 주목된다. 장항준 감독과 이병헌 감독은 인물의 관계와 상황에 따라 달라지는 대사의 리듬과 감각, 이야기에 생명력을 불어넣는 창작자의 역량을 논의한다. 캡콤의 '프래그마타' 조용희 디렉터와 디즈니+ 드라마 '무빙'의 박인제 감독은 거대한 세계관 속에서도 오랫동안 기억에 남는 캐릭터와 관계를 구축하는 방법을 공유한다. 이밖에 코에이테크모 게임즈의 Team NINJA 개발진은 '인왕'과 'Wo Long' 시리즈를 중심으로 고난도 액션 RPG의 제작 철학을 소개한다. '리틀 나이트메어', '리애니멀', '퍼시픽 드라이브', '하데스' 시리즈의 주요 창작자들은 세계관과 환경, 대사, 음악, 게임플레이가 어떻게 이용자의 몰입을 이끌어내는지 논의한다.

20일에는 게임 아트와 캐릭터, 개인의 경험을 바탕으로 한 서사 등으로 주제가 확장된다.

'고스트 오브 요테이'의 아리아드나 마르티네즈와 조안나 왕은 역사와 문화적 맥락을 게임 세계에 녹여내는 과정을 소개한다. '마블 스파이더맨', '갓 오브 워 라그나로크: 발할라', '컨트롤 레조넌트', '발로란트'의 아트 분야 창작자들도 참여해 캐릭터와 환경, 애니메이션 등 게임 아트가 세계관과 이야기를 전달하는 방식을 조명한다.

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개인적인 경험을 게임으로 풀어낸 창작자들의 이야기도 마련된다. 'That Dragon, Cancer'를 제작한 라이언 그린과 에이미 그린 부부는 '중증외상센터'의 원작자인 이낙준 작가와 만나 가족의 투병과 상실이라는 개인적인 경험을 게임으로 기록한 과정, 이를 다른 사람들과 공유하면서 마주한 고민을 이야기한다.

둘째날 키노트는 스퀘어에닉스가 맡는다. JRPG의 대표작으로 꼽히는 'FINAL FANTASY VII'의 원작부터 리메이크 프로젝트까지 약 30년에 걸친 작품의 변화와 개발 철학을 소개한다.

'마크로스' 시리즈의 카와모리 쇼지와 '블루 아카이브'를 이끌어 온 김용하 본부장의 만남도 관심을 끈다. 애니메이션과 게임이라는 서로 다른 매체에서 세계관과 캐릭터를 구축해 온 두 창작자가 세대를 넘어 사랑받는 콘텐츠의 조건을 논의한다.

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'하데스'의 그렉 카사빈과 대런 코브, '디스패치'의 피에르 쇼레트, '리터널'의 해리 크루거는 시스템과 플레이어의 선택, 음악이 게임 내러티브에 미치는 영향을 주제로 대담을 진행한다. 마지막 세션에는 웹툰 '유미의 세포들'의 이동건 작가와 '인사이드 아웃 2'의 김혜숙 시니어 애니메이터가 참여해 감정과 심리를 시각적으로 표현하는 방법을 공유한다.

올해 새롭게 도입하는 참여형 프로그램 'Salon de G(살롱 드 지)'도 눈길을 끈다. 정규 컨퍼런스가 창작자의 경험과 철학을 듣는 자리라면, 살롱 드 지는 연사와 참관객이 직접 마주 앉아 질문과 의견을 나누는 네트워킹 프로그램이다.

19일에는 '하데스' 시리즈의 그렉 카사빈과 대런 코브가 각각 게임 디자인과 음악 분야를 맡고, 데이비드 메르빅과 세실 킴이 내러티브와 아트 분야의 대화를 이끈다. 유니티의 김범주 APAC 애드보커시 리더와 박종태 코리아 스태프 파트너 엔지니어는 엔진 활용과 AI 기술을 주제로 개발 현장의 고민을 나눈다.

20일에는 '퍼스트 버서커: 카잔'의 이준호 디렉터가 게임 디자인 분야를 맡으며, '고스트 오브 요테이'의 아리아드나 마르티네즈와 조안나 왕이 내러티브와 아트 분야의 대화를 진행한다. 에픽게임즈 코리아의 권오찬 시니어 에반젤리스트는 게임 산업과 크리에이터 생태계를, 레드브릭하우스의 김혁진 대표는 인디게임의 투자 유치와 시장 진출 전략을 주제로 참가자들과 만난다.

G-CON 2026은 게임 개발의 기술적 측면뿐 아니라 하나의 게임이 완성되기까지 필요한 창작자의 고민과 다양한 콘텐츠 산업의 경험을 공유하는 데 초점을 맞췄다. 특히 영화·애니메이션·웹툰 등 다른 분야의 창작자들을 대거 초청하고, 소규모 대화 프로그램까지 신설했다는 점에서 게임업계 종사자와 예비 개발자들에게 폭넓은 교류의 장이 될 것으로 보인다.

한편 컨퍼런스 패스와 G-CON V패스 사전등록은 오는 11월 15일까지 지스타 공식 홈페이지에서 진행된다. 컨퍼런스 패스 구매자는 G-CON 세션과 살롱 드 지 신청 기회를 비롯해 BTC 전시장 4일간 입장할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com