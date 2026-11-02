'BTS 지민父' 부산 카페, 돌연 폐업 예고…임대인과 갈등설 재조명

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 지민의 아버지가 운영하는 부산의 유명 카페가 폐업을 예고했다. 전 세계 아미(ARMY·방탄소년단 팬덤명)들의 방문 명소로 사랑받아온 곳인 만큼 갑작스러운 소식에 팬들의 아쉬움이 커지고 있다.

2일 해당 카페 공식 SNS에 따르면 지민의 아버지가 운영하는 부산 카페는 영업 종료 계획을 밝혔다.

카페 측은 "ZM-illennial D-365"라는 글과 함께 "오늘을 기준으로 ZM-illennial이 여러분과 함께할 시간이 365일 남았습니다"라며 약 1년 뒤 문을 닫는다고 알렸다. 이어 "그동안 ZM-illennial을 찾아주시고 아껴주시고 변함없는 관심과 사랑을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라며 팬들을 향한 고마움을 전했다.

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먼 곳에서도 잊지 않고 찾아오는 방문객들의 발걸음과 따뜻한 인사가 큰 행복이었다며 남은 시간에도 정성을 다해 손님들을 맞이하겠다는 뜻을 밝혔다.

카페 측은 "365일이라는 시간이 단순한 카운트다운이 아닌, 여러분과 더 많은 행복과 추억을 쌓아가는 소중한 시간이 되기를 바란다"고 덧붙였다.

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함께 공개된 사진에는 건물 외벽에 큼지막하게 설치된 'ZM-ILLENNIAL' 간판과 카페 출입구 모습이 담겼다. 전 세계 팬들이 부산 여행 중 찾아와 사진을 남기던 장소라는 점에서 폐업 소식은 더욱 아쉬움을 자아낸다.

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이 카페는 2019년 'MAGNATE(메그네이트)'라는 이름으로 문을 연 공간이다. 이후 지민의 아버지가 운영하며 글로벌 팬들의 발길이 이어졌고 2024년 8월 상호를 'ZM-ILLENNIAL'로 변경했다.

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카페 내부에는 방탄소년단 관련 기념품과 지민의 모습이 담긴 작품, 팬들이 남긴 선물 등이 전시돼 있다. 방문객들이 직접 방명록에 메시지를 남길 수 있고 지민의 아버지가 팬들과 인사를 나누는 모습도 종종 알려져 왔다.

이곳은 부산 출신인 지민의 가족이 운영한다는 점에서 국내외 아미들에게 특별한 의미를 지닌 장소로 자리 잡았다. 단순한 카페를 넘어 팬들이 서로의 추억을 공유하는 공간으로 사랑받았다.

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한편 갑작스러운 폐업 예고를 두고 온라인에서는 카페 운영 과정에서 불거졌던 갈등도 재조명되고 있다.

앞서 한 해외 크리에이터는 지민의 아버지가 임대인과의 갈등 및 인근 매장 운영 문제로 상당한 스트레스를 겪고 있다고 주장했다. 해당 크리에이터는 이웃 매장이 방탄소년단 팬들을 연상시키는 보라색 장식과 상품 등을 활용하면서 두 매장이 연관된 것처럼 보일 수 있다고 지적했다.

다만 기존 '메그네이트' 상표권을 보유한 업체 측은 지난 6월 관련 보도를 통해 상표를 빼앗았다는 식의 주장은 사실이 아니라고 반박한 바 있다.

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폐업 소식이 전해지자 해외 팬들 사이에서는 부산을 방문할 기회가 있다면 카페가 문을 닫기 전에 찾아가겠다는 반응과 함께 오랫동안 공간을 지켜온 지민의 아버지를 응원하는 목소리가 나오고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com