[SC이슈]"라디오 싫어진 것 아냐"…박하선, 6년 지킨 '씨네타운' 하차 이유 밝혔다

영화 '첫번째 아이' 언론시사회가 27일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 박하선이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2022.10.27/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박하선이 약 6년간 진행해 온 라디오 '씨네타운'에서 하차한다. 후임 DJ는 배우 이엘이 맡는다.

박하선은 지난 1일 자신의 SNS에 손편지를 공개하고 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운' 하차 소식과 함께 심경을 전했다.

박하선은 "꼭 한 번 해보고 싶었던 라디오 '씨네타운'이 벌써 6년이 다 되어 간다"며 "정말 너무 아쉽지만 이쯤에서 잠시 자리를 내려놓는다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "현재 고정 예능 3개, 시즌제 예능 1개, 연극을 공연 중이고 드라마를 촬영 중"이라며 "내년 가을까지 복수의 작품을 더 하게 되어 생방송을 많이 해야 하는 라디오를 멈추기로 결정하게 됐다"고 설명했다.

이어 "라디오가 싫어져서 그만두는 게 아니니 언젠가 또다시 만날 날을 기약한다"며 "그때까지 잠시 DJ는 내려두지만 또 다른 모습으로 열심히 살아가겠다"고 했다.

Advertisement

청취자들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 박하선은 "제가 뭐라고 위로가, 힘이 된다고 따뜻한 말들을 건네준 우리 사랑하는 테리우스 여러분, 매일 아침 오전 11시마다 들어주셔서 참 감사했다"며 "덕분에 6년을 잘 보낼 수 있었다"고 전했다.

Advertisement

박하선 뒤를 이어 배우 이엘이 2일부터 '씨네타운'의 새 DJ로 청취자들과 만난다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com