김수미, '개코와 이혼' 아픔 딛고 패션 서바이벌..."벌거벗겨진 기분"

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[스포츠조선 이지현 기자] 다이나믹듀오 개코의 전 아내이자 뷰티 사업가 겸 인플루언서 김수미가 패션 서바이벌에 도전한다. 지난 1월 이혼 소식을 전한 이후 연기에 이어 예능까지 활동 영역을 넓히며 새로운 행보를 이어가고 있다.

2일 디즈니+는 새 오리지널 예능 '스타일 워즈'의 메인 포스터와 예고편을 공개했다. 특히 공개된 예고편에는 김수미가 참가자로 등장해 눈길을 끌었다.

'스타일 워즈'는 나이와 직업, 경력에 관계없이 패션에 자신 있는 72명의 참가자가 오직 스타일링 실력으로 경쟁하는 패션 서바이벌 프로그램이다.

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김수미는 그룹 위너 이승훈, 패션 유튜버 큐영, 모델 김칠두 등 다양한 분야에서 활동해 온 참가자들과 함께 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.

특히 김수미는 평소 남다른 패션 감각과 뷰티 노하우로 주목받아 온 인물이다. SNS를 통해 자신만의 스타일을 선보이며 영향력을 쌓아온 만큼, 이번 서바이벌에서 어떤 실력을 보여줄지 관심이 쏠린다.

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공개된 예고편에서는 참가자들의 치열한 신경전도 예고됐다. MC 혜리가 참가자들에게 흰색 유니폼으로 갈아입으라고 지시하자 당황한 반응이 쏟아졌다. 참가자들은 "패션 죄수 같다", "벌거벗겨진다는 생각"이라며 긴장감을 드러냈다. 이어 "지금부터 전쟁이에요", "싸우러 왔지 지금 여기" 등 거침없는 발언이 등장하며 본격적인 경쟁을 예고했다.

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심사위원들의 냉정한 평가도 눈길을 끌었다. 홍진경은 한 참가자의 스타일을 두고 "너무 촌스러워"라고 지적했고, 디자이너 준지는 "저는 실망을 했었어요"라며 날카로운 심사평을 내놨다.

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김수미의 출연이 더욱 주목받는 이유는 최근 이어지고 있는 새로운 도전 때문이다. 앞서 김수미는 지난 1월 개코와 결혼 15년 만에 이혼 소식을 전했다. 두 사람은 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으며, 지난해 부부 관계를 정리한 것으로 알려졌다. 당시 두 사람은 이혼 이후에도 부모로서 공동양육의 책임을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

이후 김수미는 뷰티 사업뿐 아니라 연기에도 도전하며 활동 영역을 넓혔다. 지난 9월 MBC '라디오스타'에 출연해서는 마흔이 넘은 나이에 연기를 배우기 시작했고, 생애 첫 드라마 오디션까지 봤다고 밝혀 화제를 모았다.

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당시 함께 연기하고 싶은 배우로 손석구를 꼽으며 "맞아도 되고 욕을 들어도 된다"고 남다른 팬심을 드러내기도 했다.

한편 혜리가 MC를 맡고 홍진경, 준지, 배정남, 스타일리스트 최실장이 심사위원으로 참여하는 '스타일 워즈'는 오는 11일 첫 공개되며, 매주 수요일 2회씩 총 10회가 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com