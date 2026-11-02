한국 모바일게임, 다운로드 줄어도 돈은 더 번다…PC·콘솔선 K게임 글로벌 흥행

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한국 모바일게임 시장이 이용자 수 확대 중심에서 기존 이용자의 소비를 극대화하는 수익성 중심 구조로 바뀌고 있다.

다운로드는 줄었지만 인앱결제 수익은 연간 50억달러 수준을 유지하면서 다운로드당 수익(RPD)이 역대 최고치를 기록했다. PC·콘솔 시장에선 '아크 레이더스'와 '붉은사막' 등이 글로벌 흥행을 거두며 새로운 성장 동력으로 자리잡고 있다.

글로벌 마켓 인텔리전스 기업 센서타워는 2일 '2026년 한국 게임 시장 인사이트' 리포트를 발표하고 국내 모바일게임 시장의 수익 구조 변화와 한국 게임사의 해외 진출 성과를 분석했다.

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리포트에 따르면 2021년부터 2026년까지 한국 모바일게임 다운로드는 약 5억4000만 건에서 3억9000만 건으로 28% 감소했다. 반면 인앱구매 수익은 연간 약 50억달러 수준을 유지했다. 신규 이용자 확보가 갈수록 어려워지는 상황에서 기존 이용자의 잔존율을 높이고 복귀를 유도하는 라이브옵스와 수익화 전략의 중요성이 커진 것이다.

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장르별 시장 판도에도 변화가 나타났다. 퍼즐게임은 다운로드 점유율이 2021년 17%에서 2026년 32%로 확대되며 최대 다운로드 장르로 올라섰다. 인앱구매 수익에서는 전략게임의 점유율이 같은 기간 13%에서 25%로 높아진 반면, RPG는 66%에서 43%로 낮아졌다. RPG 중심이었던 국내 모바일게임 시장의 수익 구조가 점차 다변화되는 모습이다.

최근 12개월간 방치형 RPG는 다운로드가 전년 대비 30% 감소했음에도 인앱구매 수익은 57% 증가했다. 머지 게임은 다운로드와 인앱구매 수익이 각각 21%, 94% 늘었다. 이용자 유입 규모만으로 시장 성과를 판단하기 어려워졌다는 의미다.

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라이브옵스는 이러한 변화를 이끄는 핵심 수단으로 부상했다. 주요 모바일게임의 월평균 라이브옵스 이벤트는 240개에 달했다. '가십 하버'는 지속적인 이벤트 운영과 콘텐츠 업데이트를 통해 2024년 1월부터 2026년 8월까지 월간 매출을 15배 이상 끌어올렸다. 넥슨의 '메이플 키우기' 역시 이벤트 간 연계와 단계별 성장 목표, 경쟁 요소 등을 활용해 이용자의 지속적인 참여를 유도하고 있다.

해외 시장 의존도도 높아지고 있다. 한국 모바일게임 퍼블리셔의 글로벌 다운로드 가운데 해외 비중은 2021년 88%에서 2026년 92%로 확대됐다. 인앱구매 수익에서 해외 시장이 차지하는 비중도 44%에서 49%로 상승했다. 국내 시장의 성장 한계를 넘어 글로벌 이용자를 확보하는 것이 한국 게임사들의 핵심 과제로 자리 잡았다는 분석이다.

PC·콘솔 시장에서는 한국 게임사들의 성과가 더욱 두드러졌다. 센서타워는 2025년 4분기부터 2026년 3분기까지 스팀과 PS, X스박스의 글로벌 패키지 게임 판매 매출이 약 320억달러를 기록했다고 집계했다. 특히 스팀 매출은 2021년 72억7000만달러에서 2026년 114억3000만달러로 57.3% 증가했다.

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대표적인 흥행작은 넥슨 산하 엠바크 스튜디오가 개발한 '아크 레이더스'다. 출시 7개월 만에 글로벌 누적 판매량 2000만장을 넘어섰고, 프리미엄 매출도 6억2000만달러를 돌파했다. 글로벌 PC·콘솔 게임 판매량과 매출 순위에서 모두 3위에 올랐으며, 신규 IP 가운데 가장 높은 성과를 거뒀다.

플랫폼별 판매 비중은 스팀이 43%, PS와 X박스가 합산 57%였다. PC뿐 아니라 콘솔 이용자까지 폭넓게 확보한 멀티플랫폼 전략이 흥행에 기여했다. 출시 이후 대규모 콘텐츠 업데이트를 이어가며 기존 이용자의 복귀와 참여를 이끌어낸 점도 장기 흥행의 배경으로 꼽혔다.

펄어비스의 '붉은사막' 역시 글로벌 시장에서 존재감을 드러냈다. 스팀과 PS, X스박스에서 발생한 누적 패키지 게임 판매 매출은 4억2000만달러를 넘어섰다. 특히 2026년 3월과 4월 두 달 연속 3개 플랫폼의 패키지 게임 매출 순위 1위를 차지했다. 펄어비스 전체 패키지 게임 판매 매출에서 차지하는 비중도 약 90%에 달했다.

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크래프톤의 '서브노티카 2'는 출시 전 스팀 위시리스트 등록 500만건을 넘어선 데 이어 출시 첫날 200만장 이상 판매됐다. 스팀 최고 동시 접속자 수는 약 46만8000명, 이용자 긍정 평가 비율은 90% 이상을 기록하며 높은 초기 반응을 얻었다.

엔씨의 '아이온2'는 모바일 MMORPG의 PC 시장 확장 가능성을 보여준 사례로 소개됐다. 모바일 버전은 한국 애플 앱스토어와 구글플레이 다운로드 순위에서 모두 1위를 기록했으며, 2026년 9월 기준 글로벌 누적 인앱구매 수익은 3800만달러에 달했다.

10월 스팀 무료 플레이 버전 출시 이후에도 반응은 뜨거웠다. 첫날 이용자 100만명을 넘어섰고, 일주일 연속 스팀 글로벌 판매 순위 1위를 기록했다. 10월 18일 기준 스팀에서 발생한 게임 내 지출은 약 2900만달러로, 같은 기간 모바일 인앱구매 수익의 78배에 달했다. 기존 모바일 IP를 PC로 확장하는 전략이 새로운 수익원 확보로 이어질 수 있음을 보여주는 사례다.

이번 센서타워 리포트는 한국 게임 시장이 이용자 확보 경쟁에서 수익성 관리와 글로벌 시장 확장 경쟁으로 무게중심을 옮기고 있음을 보여준다.

모바일에서는 장르 다변화와 라이브옵스가, PC·콘솔에서는 글로벌 플랫폼을 겨냥한 프리미엄 게임과 기존 IP의 확장이 주요 성장 전략으로 부상했다. 특히 '아크 레이더스'와 '붉은사막'의 성과는 한국 게임사들이 모바일 MMORPG 중심의 기존 사업 구조에서 벗어나 글로벌 PC·콘솔 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com