[인터뷰①] '최종면접' 배강희 "드디어 스크린 데뷔, 큰 화면으로 얼굴 보니 개봉 실감"

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배강희가 영화 '최종면접'으로 스크린에 데뷔하는 소감을 전했다.

배강희는 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "큰 스크린으로 제 얼굴을 보니 민망했다"며 "이제야 진짜 영화가 개봉을 앞두고 있다는 실감이 났다"고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 배강희는 빈틈없는 스펙의 완벽주의자 차주원을 연기했다.

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배강희는 '최종면접'으로 스크린에 데뷔하게 된 소감에 대해 "아무래도 '최종면접'이 제 스크린 데뷔작이다 보니 떨리고 긴장되는 마음이었다"며 "촬영할 때는 온전히 연기에만 집중했는데, 최근에는 홍보 활동도 열심히 하면서 어떻게 하면 제 진심이 더 많은 분들에게 전해질까 싶었다"고 밝혔다.

이어 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "저는 차주원 역에 오디션을 보고 캐스팅이 됐다"며 "처음 시나리오 읽었을 때부터 몰입감이 좋았다. 한 가지 사건만 따라가는 게 아니라, 인물들의 심리나 관계 때문에 다음 내용이 더 궁금해졌다"고 말했다.

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또 스크린을 통해 처음으로 자신의 얼굴을 본 소감을 묻자, 배강희는 "스크린이 정말 큰데, 제 얼굴이 클로즈업되니까 민망하더라. 스크린을 보니까, '아 내가 차주원을 연기했고, 진짜 영화가 개봉하는구나'하고 실감이 났다"고 답했다.

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본인만의 오디션 합격 비결에 대해선 "오디션을 보는 자리가 절대적인 평가를 받는 자리라고 생각하면 연기에 힘이 들어갈 수밖에 없다"며 "연기를 봐주시는 분들도 하나의 주체고 저도 하나의 주체라고 생각하면 긴장이 덜 되더라. 전 요즘도 오디션을 보고 있어서 항상 간절함을 갖고 있다. 아마 관객 분들도 저희 영화 속 인물들의 간절함에 크게 공감을 하실 수도 있을 것 같다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com