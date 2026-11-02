전현무, 잇따른 논란 후 새로운 도전 깜짝 선언… "오늘부터 인플루언서"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 전현무가 잇따른 논란 이후 새로운 행보를 보였다

전현무는 2일 자신의 SNS를 통해 "오늘부터 나도 인플루언서"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 광고 제품을 직접 사용하며 홍보에 나선 전현무의 모습이 담겼다. 방송을 넘어 광고를 통해 인플루언서로 변신한 그의 새로운 모습이 눈길을 끌었다.

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앞서 전현무는 여러 차례 방송 관련 논란에 휩싸인 바 있다.

전현무는 지난 8월 MBC '나 혼자 산다'에서 카자흐스탄으로 즉흥 여행을 떠났으나, 방송 직후 사전 섭외 및 촬영 연출 의혹이 불거지며 진정성 논란에 휩싸였다. 이에 제작진은 "관광 당국으로부터 금전적 협찬이나 제작비를 지원받지는 않았으며, 현지 촬영에 필요한 행정 절차와 진행상 협조만 받았다"고 해명했다. 또한 '즉흥 여행'은 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않았다는 의미였다며, 표현 과정에서 혼선을 빚은 점에 대해 사과했다.

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또한 자신의 이름을 내건 프로그램 '전현무계획4'에서도 논란이 이어졌다. 당시 촬영을 거절한 74세 식당 사장의 상호와 위치를 유추할 수 있는 장면을 방송에 내보내 논란에 휩싸이기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com