강균성, ♥유하진과 본식사진 공개..신부 보며 '청혼' 축가 열창

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 노을 멤버 강균성이 배우 유하진과 결혼식을 마친 소감을 전하며 본식 사진을 공개했다. 신부를 바라보며 직접 축가를 부르는 모습까지 공개해 달달한 신혼 분위기를 전했다.

강균성은 2일 자신의 SNS에 결혼식 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.

그는 "많은 분들의 축하와 축복 속에 결혼식을 잘 마쳤다"며 "저희의 새로운 시작을 함께해 주시고, 증인이 되어주셔서 진심으로 감사드린다"고 결혼 소감을 밝혔다.

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이어 "보내주신 사랑과 축복을 오래도록 간직하며 앞으로 여러분의 소중한 순간에도 더 큰 사랑과 기쁨으로 보답할 수 있는 사람이 되겠다"며 축하를 보내준 이들에게 고마움을 전했다.

또한 "서로를 아끼고 사랑하는 모습으로 아름다운 가정을 이루어가겠다"며 "여러 사정과 일정으로 함께하지 못했지만 멀리서 마음을 보내주시고 축하해 주신 모든 분께도 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

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함께 공개된 본식 사진에는 예복을 차려입은 강균성과 유하진의 행복한 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 선 채 선남선녀 비주얼을 뽐내며 훈훈함을 자아냈다. 특히 강균성이 신부를 바라보며 노래를 부르는 모습이 눈길을 끌었다.

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이날 축가는 강균성이 속한 그룹 노을 멤버들이 맡았다. 멤버들은 노을의 대표곡이자 결혼식 축가로도 사랑받는 '청혼'을 부르며 두 사람의 앞날을 축복한 것으로 전해졌다.

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한편 강균성은 배우 유하진과 지난달 30일 결혼식을 올렸다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행됐다.

jyn2011@sportschosun.com