[인터뷰②] '최종면접' 배강희 "신승호와 대립? 나도 기세 있게 밀고 나가려고 해"

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배강희가 영화 '최종면접'에서 신승호와 대립 신을 찍은 소감을 전했다.

배강희는 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "신승호 오빠의 목소리가 성량이 좋아서 저도 데시벨을 높여서 기세 있게 나가고 싶었다"라고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 배강희는 빈틈없는 스펙의 완벽주의자 차주원을 연기했다.

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배강희는 극 중에서 경쟁자 백승빈 역을 맡은 신승호와 대립 신을 펼쳤다. 이에 그는 "극 중 백승빈의 봉투가 공개되고 나서 감정적으로 쏟아붓는 신을 위주로 오디션을 봤다. 그때 제가 에너지를 다 쏟아내면서 진심을 다 보여드렸다. 제가 원래 화를 내거나 감정을 쓰다 보면 눈이 많이 충혈되고 빨개지는데, 감독님께서 그런 신체 증상이 의도된 것인지 꽤 흥미로워하셨다"고 말했다.

이어 신승호와의 연기 호흡에 대해선 "신승호 오빠와 현장에서 연기할 때 에너지가 좋았다. 세트장이 울릴 정도로 성량도 좋으셨고 눈빛도 압도적이셨다. 저는 차분한 스타일이다 보니 목소리 데시벨을 좀 더 높여서 기세 있게 나가야겠다고 생각했다"고 떠올렸다.

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또 당시 연기 현장을 떠올리며 "기억이 잘 나진 않지만, 연기할 때만큼은 본능적으로 하게 됐다"면서 "신승호 오빠와 소통도 편하게 했다. 오빠는 어떻게 느낄지 모르겠지만 저도 그렇고 오빠도 본능적으로 했다. 합을 맞출 때 짧게 상의를 하고 연기 톤은 따로 맞추지 않았다. 날 것의 느낌으로 주고받았다"고 말했다.

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끝으로 차주원 캐릭터를 완성하기 위해 노력한 점에 대해서도 이야기했다. 배강희는 "차주원은 완벽주의자라고 하기보단, 완벽해야만 하는 인물이다. 왜 이 인물이 그런 선택을 할 수밖에 없었는가에 대한 물음표가 설득력이 있었으면 했다. 겉으로는 이성적이고 날카로워 보일 수도 있지만, 지원자 6인 중에 마음이 가장 크게 동요하는 인물이다. 그걸 크게 액션을 보여드리려고 하지 않고, 눈빛이나 호흡 같은 작은 디테일에 신경을 많이 썼다. 감정적으로도 드러내는 걸 두려워하고 상처받는 걸 싫어하는 방어 기제도 구현해 보고 싶었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com