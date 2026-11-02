제니 '유령신부', 핼러윈 파티 찢었다...글래머러스 초밀착 시스루

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 핼러윈을 맞아 파격적인 웨딩드레스 자태를 공개했다.

제니는 2일 자신의 SNS에 "Boo! im your bride(까꿍! 난 너의 신부야)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제니는 순백의 웨딩드레스를 입고 매혹적인 신부로 변신한 모습이다. 몸매가 드러나는 타이트한 미니드레스에 레이스와 시스루 디테일이 더해져 과감하면서도 몽환적인 분위기를 자아냈다.

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특히 일반적인 신부의 화사한 부케 대신 검은색과 푸른색 꽃으로 장식된 부케를 들고 등장해 시선을 사로잡았다. 짙은 스모키 메이크업과 헝클어진 듯한 헤어스타일, 머리에 살짝 걸친 면사포까지 더해져 섬뜩하면서도 매혹적인 분위기를 완성했다.

제니가 변신한 캐릭터는 팀 버튼이 공동 연출한 애니메이션 영화 '유령 신부' 속 신부 캐릭터 에밀리다. 제니는 작품 특유의 음산하면서도 아름다운 분위기를 자신만의 스타일로 재해석했다.

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제니는 지난달 31일 미국 로스앤젤레스(LA)의 럭셔리 부티크 호텔 샤토 마몽에서 열린 바스 제이 모건과 마이클 브라운의 연례 핼러윈 파티에 참석한 것으로 알려졌다. 이날 제니는 지인들과 함께 파티를 즐기는 모습도 공개했다.

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특히 차량 뒷좌석에 앉아 카메라를 응시하거나 검은색 소파 위에서 포즈를 취하는 모습이 눈길을 끌었다. 거울 앞에서 직접 촬영한 셀카에서는 몸에 밀착된 웨딩드레스의 독특한 디자인이 더욱 돋보였다.

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사진을 접한 해외 팬들은 "가장 아름다운 신부", "너무 아름답다", "완벽하다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 제니는 지난달 8일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 열린 팝스타 위켄드의 내한 공연에 깜짝 게스트로 등장해 화제를 모았다. 이날 제니는 위켄드와 함께 2023년 발표한 협업곡 'One Of The Girls'를 처음으로 합동 라이브 무대에서 선보이며 뜨거운 환호를 받았다.

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olzllovely@sportschosun.com