[인터뷰③] '어린 이사라' 배강희 "'더 글로리'는 날 각인시켜 준 고마운 작품" ('최종면접')

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배강희가 자신의 출연작 '더 글로리'에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

배강희는 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'더 글로리'는 배강희라는 배우를 각인시켜 준 고마운 작품이다"라고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 배강희는 빈틈없는 스펙의 완벽주의자 차주원을 연기했다.

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배강희는 작품 속 냉미녀 이미지와는 달리 실제론 소녀스러운 모습을 보여줘 이목을 사로잡았다. 이에 그는 "제가 그동안 맡았던 인물들과 평소 말투의 갭 차이를 크게 느끼셨던 경우가 많았다"며 "저는 연기가 너무 재밌고 어려운 문제를 푸는 듯한 느낌을 받는다. 제가 출연한 작품을 보시고 누군가 위안을 받으셨으면 하는 마음에 시작하게 됐다. 아직도 그게 배우로서 이루고 싶은 큰 꿈이다"고 말했다.

배강희는 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 어린 이사라를 연기하며 대중에게 눈도장을 찍었다. 이에 그는 "'더 글로리'는 배강희라는 배우를 각인시켜 준 고마운 작품이다. 당시 촬영했던 배우들도 다 또래여서 종종 연락하면서 친하게 지내고 있다"고 전했다.

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마지막으로 어떤 배우가 되고 싶은지에 대한 물음에는 "'최종면접'을 통해 대중에게 친근하게 다가가고 싶다. 다양한 모습이 궁금해지는 배우가 되고 싶다"며 "제 연기를 기대해 주셨으면 좋겠다. 제가 연기전공은 아니지만, 계속 실험해 보고 부딪혀보면서 계속 연구를 하고 있다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com