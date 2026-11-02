배용준, '백발 근황' 후 안타까운 소식...주식 평가액 '51억 증발'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 배용준과 주지훈이 보유한 연예기획사 블리츠웨이엔터테인먼트의 주식 가치가 불과 7개월 만에 급락하며 두 사람의 합산 주식 평가액이 86억 원가량 줄어든 것으로 나타났다.

120억 원을 훌쩍 넘겼던 자산이 30억 원대로 내려앉았다.

2일 업계에 따르면 블리츠웨이 주가가 최고 종가를 기록한 지난 3월 13일과 비교해 지난달 30일 배용준의 주식 평가액은 약 73억3000만원에서 21억7000만원으로 감소했다.

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약 51억6000만원 줄어든 규모다. 배용준은 지난달 7일 기준 블리츠웨이 주식 86만375주, 지분 8.63%를 보유하고 있다.

주지훈의 평가액도 같은 기간 약 48억7000만원에서 14억4000만원으로 낮아졌다. 감소액은 약 34억3000만원이다. 본명 주영훈으로 보유한 주식은 5대 1 액면병합을 반영해 57만1418주, 지분 5.73%다.

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배용준은 지난 3월 5~6일 블리츠웨이 주식 42만2556주를 장내 매수했다. 투자 규모는 약 4억원이었다.

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추가 매수 소식이 알려진 뒤 주가는 이틀 연속 상한가를 기록했다.

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그러나 3월 13일 최고 종가를 찍은 뒤 하락세를 보였고, 지난달 말까지 주가는 70.4% 떨어졌다. 이에 두 사람의 보유 주식 평가액도 함께 감소했다.

블리츠웨이는 적자 탈출이라는 과제를 안고 있다. 회사는 올해 상반기 연결 기준 영업손실 34억원, 당기순손실 32억원을 기록했다.

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배우 매니지먼트와 드라마·피규어 제작에 이어 음악 사업으로도 영역을 넓히고 있다. 지난 5월 음악 자회사 클렙이 일본 반다이로부터 약 52억원을 투자받았고, 6월에는 사명을 블리츠웨이뮤직으로 바꿨다.

한편 배용준은 지난 9월 골프선수 김서아의 SNS를 통해 골프장에서 찍은 사진이 공개되며 근황을 전했다.

앞서 6월에는 싱가포르 가족여행 중 백발의 긴 머리를 묶은 모습이 포착돼 온라인에서 화제를 모으기도 했다.

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주지훈은 오는 4일 공개되는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 동대제국 황제 소비에슈 역을 맡아 신민아, 이종석, 이세영과 호흡을 맞춘다.

narusi@sportschosun.com