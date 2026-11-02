'패스 오브 엑자일' 시리즈 미래 공개…'엑자일콘 2026' 7~8일 개최

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'패스 오브 엑자일' 시리즈의 향후 개발 방향과 신규 콘텐츠를 확인할 수 있는 글로벌 팬 축제가 열린다. 개발진의 기조연설과 미공개 콘텐츠 시연은 물론 게임 디자인과 엔진 개발을 주제로 한 강연까지 마련돼 시리즈의 현재와 미래를 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

카카오게임즈는 그라인딩 기어 게임즈가 개발한 PC 온라인 게임 '패스 오브 엑자일' 시리즈의 글로벌 이용자 행사 '엑자일콘 2026(EXILECON 2026)'이 오는 7~8일 개최된다고 2일 밝혔다. '엑자일콘'은 개발사인 그라인딩 기어 게임즈가 직접 주최하는 행사로, 시리즈의 주요 업데이트와 신규 콘텐츠를 공개하고 개발진이 이용자들과 소통하는 자리다.

올해 행사에서는 '패스 오브 엑자일'과 '패스 오브 엑자일 2'의 새로운 정보가 공개된다. 기조연설에는 조나단 로저스 총괄 디렉터와 마크 로버츠 디렉터가 참석해 시리즈의 주요 개발 소식과 향후 계획을 발표할 예정이다.

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개발진이 직접 참여하는 기술 및 디자인 강연도 진행된다. 게임 디자인부터 엔진 개발까지 다양한 주제를 다루며, 주요 게임 시스템의 설계 과정과 실제 개발 현장에서 축적한 경험을 공유한다. 현장 방문객을 위한 미공개 콘텐츠 체험 기회도 마련된다. 참관객들은 별도의 시연 기기를 통해 아직 공개되지 않은 신규 콘텐츠를 직접 플레이할 수 있다. 개발자들과 함께 즐기는 특별 카드 게임도 행사 프로그램에 포함됐다. 카카오게임즈는 주요 발표와 현장 소식을 공식 유튜브 채널을 통해 생중계한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com