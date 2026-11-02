"내 팔걸이에 발을 올려?"…비행기서 맨발에 스프레이 뿌린 여가수 '왈가왈부'

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 컨트리 가수 제시 제임스 데커(38)가 비행기 안에서 뒷자리 승객의 맨발에 스프레이를 뿌리는 영상을 공개해 온라인에서 논쟁이 벌어졌다. 다른 승객의 팔걸이에 발을 올려놓은 행동을 두고 비판이 쏟아진 가운데, 영상 속 발의 주인이 남편일 수 있다는 추측도 나왔다.

데커는 최근 자신의 인스타그램에 비행기 좌석에 앉아 코를 손으로 막는 모습이 담긴 영상을 올렸다. 알고 보니 다른 승객의 맨발이 데커의 팔걸이 위에 놓여 있었다. 그녀의 영상엔 '비행기에서 누군가의 발 냄새가 너무 심하다'는 문구가 적혔다.

데커는 이어 스프레이 용기를 꺼내 발을 향해 뿌렸다. 그러자 팔걸이에 놓여 있던 발은 곧바로 화면 밖으로 사라졌다.

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그녀는 게시물에 "나를 비난하기 전에 묻겠다. 여러분이라면 어떻게 했겠느냐"고 적었다.

댓글에는 데커의 대응에 공감하는 반응이 적지 않았다. 한 이용자는 "다른 사람의 팔걸이에 지저분한 발을 올려놓을 정도로 편하게 행동한다면, 나도 스프레이를 뿌리겠다"고 썼다. 다른 이용자는 "유치원 때부터 배우는 기본 예절 아니냐. 부모가 부끄러워해야 한다"며 같은 상황이라면 자신도 똑같이 했을 것이라고 했다.

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반면 영상 속 발이 실제 낯선 승객의 발인지 의문을 제기하는 이들도 있었다. 데커의 남편인 전 미국프로풋볼(NFL) 선수 에릭 데커의 발일 수 있다는 추측이다. 두 사람은 2013년 결혼했다.

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한 이용자가 "에릭의 발이길 바란다. 모르는 사람의 발이라면 믿기 어렵다"고 하자 데커는 "에릭의 발을 본 적 있느냐. 발가락이 엉망"이라는 취지로 답글을 남겼다. 다른 이용자들도 "제발 남편의 발이라고 말해 달라", "낯선 사람에게 그렇게 하기는 어려웠을 것"이라는 반응을 보였다.

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다만 데커는 영상 속 발의 주인이 남편인지 다른 승객인지 밝히지 않았다. 온라인에서는 발을 다른 승객의 팔걸이에 올려놓은 행동 자체가 무례하다는 데 대체로 공감하는 분위기다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com