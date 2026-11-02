김정화, '13개 매장' 카페 CEO된 뜻밖의 근황 "사업에 '사'자도 몰랐는데"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 김정화가 카페 창업 6년 만에 13호점까지 확장하며 사업가로 활약 중인 근황이 눈길을 끌고 있다.

최근 유튜브 채널 '찐 여배우들'에는 이경진, 김영란, 안소영이 김정화가 운영하는 차이나타운에 위치한 카페 본점을 방문하는 모습이 담겼다.

이날 김영란은 김정화에게 "네가 운영하는 거냐. 대단하다"라고 감탄했다. 이에 김정화는 "여기가 내가 운영하는 카페 본사다. 웬만하면 여기에 있다"라고 설명했다. 김영란은 "결코 작지 않은 비즈니스"라며 규모에 놀랐다. 그러자 김정화는 "어떻게 하다 보니 이렇게 됐다. 사업의 사자로 몰랐다"라며 겸손한 모습을 보였다.

Advertisement

김정화는 지난 2023년 자신이 대표로 있는 해당 카페 법인 명의로 차이나타운 내 건물을 10억 5000만원에 매입한 뒤 본점 카페로 사용 중이다. 김정화는 특히 창업 6년 만에 매장을 13호점까지 확장하며 사업가로서의 역량을 보여줬다.

김정화가 운영하는 카페는 아프리카 케냐 빈곤층 아이들을 돕기 위한 취지로 시작된 것으로 알려졌다.

Advertisement

한편 김정화는 지난 2013년 가수 유은성과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com