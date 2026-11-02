채리나, 부모님 모두 치매..전조증상은 이것 "콩나물만 5봉지씩 사와"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 채리나가 부모님 두 분이 치매 진단을 받아 치매 간병 중이라고 털어놓는다.

4일 방송되는 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에 출연한 채리나는 부모님 두 분 모두가 치매라는 사실을 공개한다.

치매 진단을 받고 관리 중인 아버지에 이어 1년 전 어머니마저 치매 진단을 받으면서 채리나는 바쁜 활동 중에도 집에서는 살뜰하게 치매 부모님을 간병 중이라고 밝혔다.

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'전주 비빔밥집'을 운영했을 정도로 이름난 음식 솜씨를 자랑했던 채리나의 어머니는 치매 진단을 받기 전 이미 구입한 식재료를 반복해서 사는 행동을 보였고, 검사를 통해 치매 진단을 받게 됐다고.

실제로 쉬는 날 냉장고 점검에 나선 채리나는 "소영 씨 혼나야겠어!"라며 어머니를 불렀고 5봉지나 들어있는 콩나물과 3통이나 준비된 무를 들어 보인다. 그러면서 "지난여름에는 수박을 계속 사서 화채까지 만들어 먹었잖아"라며 고충을 털어놓는다.

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이어 채리나는 현재 지방에서 코치를 하고 있는 남편이자 전 프로야구 선수 박용근과 영상통화에 나서고, 박용근은 "우리 소영 씨! 장모님 약 잘 챙겨 드세요!"라며 치매 장모님을 향한 애정을 드러낸다.

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채리나 어머니의 치매 증상이 심해진 것이 12년이나 가족으로 지낸 반려견 '영순이'가 무지개다리를 떠난 뒤였다고. 채리나의 어머니는 "우리 영순이 가고 나서 한참 힘들었어요. 그 기억은 안 사라지더라고요"라고 말해 안타까움을 자아낸다.

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jyn2011@sportschosun.com