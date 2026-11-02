싸이커스 민재 "데뷔 전부터 소망했던 타이틀곡 프로듀싱, 좋은 기회로 참여해 기쁘다"

그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 발매 미디어 쇼케이스를 열었다. 멤버 민재가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 싸이커스(xikers) 민재가 첫 타이틀곡 프로듀싱에 벅찬 마음을 드러냈다.

싸이커스 민재는 2일 서울 영등포 명화라이브홀에서 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링' 쇼케이스를 열고 "데뷔 전부터 타이틀곡 프로듀싱 바랐던 꿈인데 이뤄졌다"라고 했다.

싸이커스는 지난 5월 발표한 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라' 이후 약 6개월 만에 가요계에 컴백했다. 민재는 "저희가 새로운 여정을 담은 앨범으로 인사드리게 됐다. 더 과감해진 에너지를 선보일 예정이다"라고 컴백 소감을 밝혔다.

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이번 신보는 전작을 통해 보여준 새로운 시리즈를 잇는 앨범으로, 자신들만의 길을 찾아 나아가는 이야기와 정해진 좌표를 벗어나, 아직 누구도 가보지 않은 낯선 여정을 향해 나아가는 모습을 그린다.

타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'는 정해진 질서를 벗어나 새로운 길 위에 선 싸이커스의 모습을 담은 곡이다. 걷잡을 수 없이 커진 갈망이 폭발 직전의 위태로움으로 이어지는 순간을 그리며 세상을 향해 대담한 경고를 던진다.

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무엇보다 리더 민재는 타이틀곡 '다이너마이트' 작사와 작곡, 편곡은 물론 수록곡 '덤' 작곡과 편곡에도 참여하며 프로듀싱 역량을 발휘했다. 특히 민재가 직접 프로듀싱한 곡이 싸이커스의 타이틀곡으로 선정된 것은 이번이 처음이라 글로벌 팬들의 기대가 모인다.

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민재는 "거친 기타 사운드가 매력적인 곡이다. 좋은 기회로 이렇게 프로듀싱 참여하게 돼서 기쁘고, 데뷔 전부터 소망했던 꿈이 이뤄졌다. 한번쯤 시도해보고 싶었던 장르기도 하다"라고 밝혔다.

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타이틀곡 작사에는 멤버 수민과 예찬도 함께해, 힘을 보탰다. 수민은 "작업 시간이 오래 걸렸다. 민재 형이 프로듀싱한 만큼, 디테일한 주문도 있었다. 처음 하는 장르라, 그만큼 좋은 랩 구간을 만들기 위해 애썼다"라고 했다. 예찬 또한 "캐릭터성을 보여줄 수 있는 랩을 고민했었다"라고 고개를 끄덕였다.

제목이 폭발약을 뜻하는 다이너마이트 철자 'DYNAMITE'와 달라, 궁금증이 생긴다. 민재는 "두 가지 의미를 담고 있다. 이제는 싸이커스가 세상을 뒤집을 시기라 생각해서 폭발을 뜻하는 '다이너마이트'를 생각했다. 그런데 저희 신념이 '두 올 다이', 하거나 죽거나다. 죽기 살기로 무대 하고자해서, 죽자는 뜻의 다이로 바꿨다"라고 설명했다.

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싸이커스는 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com