싸이커스 "신곡 MV에 노브레인 이성우 선배 출연, 다음엔 곡 작업도 했으면"

그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 발매 미디어 쇼케이스를 열었다. 무대에 오른 10명의 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 싸이커스(xikers)가 신곡 뮤직비디오를 소개했다.

싸이커스는 2일 서울 영등포 명화라이브홀에서 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링' 쇼케이스를 열고 "타이틀곡 뮤직비디어에 노브레인 이성우 선배님 출연하신다"라며 "다음에 곡 작업도 같이 해보고 싶다"라고 했다.

싸이커스는 지난 5월 발표한 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라' 이후 약 6개월 만에 가요계에 컴백했다. 민재는 "저희가 새로운 여정을 담은 앨범으로 인사드리게 됐다. 더 과감해진 에너지를 선보일 예정이다"라고 컴백 소감을 밝혔다.

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이번 신보는 전작을 통해 보여준 새로운 시리즈를 잇는 앨범으로, 자신들만의 길을 찾아 나아가는 이야기와 정해진 좌표를 벗어나, 아직 누구도 가보지 않은 낯선 여정을 향해 나아가는 모습을 그린다.

타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'는 정해진 질서를 벗어나 새로운 길 위에 선 싸이커스의 모습을 담은 곡이다. 걷잡을 수 없이 커진 갈망이 폭발 직전의 위태로움으로 이어지는 순간을 그리며 세상을 향해 대담한 경고를 던진다.

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강렬한 제목만큼, 뮤직비디오도 강하다. 헌터는 "뮤직비디오 메시지는 파묘와 근본의 부활이다. 마지막 댄스 브레이크 신인 군무신과 기타 신에서 그게 잘 나온다"고 했따.

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이어 민재는 "노브레인 이성우 선배님이 함께해 주셨다"고 깜짝 등장한 이성우에게 감사한 마음을 표하며 "음악의 근본을 보여주고 싶은데, 그러면 앞선 시대 레전드 선배가 담겼으면 했다. 그래서 기타 솔로가 나오는 부분에 성우 선배님꼐 부탁했는데, 흔쾌히 '재밌겠다'고 해주셨다. 이번에 인연이 생겼으니 다음에 곡 작업도 같이 한 번 해보고 싶다"라고 밝혔다.

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싸이커스는 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com