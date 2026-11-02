차정원, ♥하정우와 결혼 앞두고 김나라 '동성 결혼식'서 포착…뜻밖의 인맥

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 차정원이 결혼을 한 달여 앞두고 특별한 결혼식 현장을 찾은 것으로 보여 눈길을 끌고 있다.

차정원은 지난 1일 자신의 SNS에 "오늘"이라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 황금빛으로 물든 들판을 배경으로 휴대전화를 들고 있는 차정원의 뒷모습이 담겼다. 차정원은 베이지색 코트에 검은색 머플러를 매치한 차분한 가을 패션으로 시선을 사로잡았다.

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특히 해당 장소가 tvN 패션 서바이벌 '킬잇' 우승자인 스타일리스트 김나라의 결혼식 현장과 비슷해 관심을 모으고 있다.

김나라는 8년간 교제해 온 동성 연인과 야외 결혼식을 올렸다. 공개된 결혼식 사진에는 황금빛 들판을 배경으로 웨딩드레스를 입은 김나라와 정장 차림의 배우자가 나란히 서 있는 모습이 담겼다.

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차정원이 공개한 사진 역시 비슷한 풍경을 담고 있어 그가 김나라의 결혼식에 하객으로 참석한 것 아니냐는 추측이 나온다. 다만 차정원이 직접 결혼식 참석 사실을 밝힌 것은 아니다.

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김나라는 앞서 '킬잇' 우승 당시 8년간 자신을 지지해 준 연인에게 고마움을 전하며 결혼 계획을 밝힌 바 있다. 특히 당시 김나라의 결혼 발표에 차정원도 축하를 전한 것으로 알려져 두 사람의 인연에도 관심이 쏠린다.

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한편 차정원은 배우 하정우와 오는 12월 13일 결혼식을 올린다. 두 사람은 약 6년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐으며, 결혼식은 비공개로 진행될 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com