싸이커스 "한솥밥 선배 에이티즈, '배드'처럼 챌린지 고민…우영 형도 응원해줬다"

그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 발매 미디어 쇼케이스를 열었다. 무대에 오른 10명의 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 싸이커스(xikers)가 한솥밥 선배 에이티즈의 응원을 전했다.

싸이커스는 2일 서울 영등포 명화라이브홀에서 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링' 쇼케이스를 열고 "에이티즈 우영이 형이 이번 앨범도 파이팅해라고 응원해 주셨다"라고 했다.

싸이커스는 지난 5월 발표한 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라' 이후 약 6개월 만에 가요계에 컴백했다. 이번 신보는 전작을 통해 보여준 새로운 시리즈를 잇는 앨범으로, 자신들만의 길을 찾아 나아가는 이야기와 정해진 좌표를 벗어나, 아직 누구도 가보지 않은 낯선 여정을 향해 나아가는 모습을 그린다.

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타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'는 정해진 질서를 벗어나 새로운 길 위에 선 싸이커스의 모습을 담은 곡이다. 걷잡을 수 없이 커진 갈망이 폭발 직전의 위태로움으로 이어지는 순간을 그리며 세상을 향해 대담한 경고를 던진다.

최근 한솥밥 선배 에이티즈가 '배드'로 큰 사랑을 받은 것과 관련, 챌린지 얘기도 나왔다. 유준은 "선배님들이 '베드'로 큰 사랑을 받으셨다. 기타 연주와 안무를 봤을 때, 포인트될 만한 부분이 있을지 고민했다. 따라 하기 쉬운 챌린지를 만들었다. 우영이 형이 밥을 자주 사주시는데, 이번 앨범도 파이팅 해라고 해주셨다"고 전했다.

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오는 13일 에이티즈도 컴백해, 함께 활동하게 됐다. 현우는 "선배님도 멋있는 무대를 하실 거고, 저희도 멋있는 무대를 보여드리겠다"고 했고, 정훈은 "연습생 때부터 선배님들 보면서 배우고 찾았다. 저희도 저희 만의 매력을 보여주고 싶어서 많이 준비했다"고 각오를 다졌다.

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전작이 발매 4일 차에 음반 판매량 33만 장을 넘기며, 종전 최고 초동(앨범 발매 후 일주일간 음반 판매량) 기록인 32만 장을 빠르게 돌파한 만큼, 이번 앨범 성적에도 부담이 클 것으로 보인다. 현우는 "앨범을 내기 전에 대화를 많이 하는 편이다. 음악방송 1위를 해본 적이 없어서, 저희 만의 목표를 잡아봤다. 어떤 것을 이뤄내든 팬이 도와준 덕분이라 생각한다. 저희는 최선을 다하겠다"고 힘주어 말했다.

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싸이커스는 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com