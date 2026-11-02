젝키 복귀 디너쇼 89만원 고가 논란..."호텔 객실 가격 예시일 뿐"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 젝스키스 출신 고지용, 장수원, 이재진이 연말 디너쇼를 개최하는 가운데, 89만 원대 고가 티켓 논란이 불거지자 주최 측이 "공연 티켓 가격이 아니다"라며 해명에 나섰다.

2일 공연 주최 측은 최근 알려진 티켓 가격과 관련해 "공연 가격이 아닌 인스파이어 호텔 객실 가격의 예시"라고 밝혔다.

앞서 안내된 해당 디너쇼 가격은 2인실 45만 4000원, 비즈니스 디럭스 56만 8400원, 스위트룸 89만 8400원이다. 이후 가격이 공연 티켓값으로 알려지면서 고가 논란이 일었다.

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이에 주최 측은 "행사의 가격에 대한 평가는 관객과 소비자의 몫이지만 호텔 객실 가격과 행사 티켓 가격은 명확하게 구분돼야 한다"며 "객실 가격 예시가 행사 티켓 가격으로 잘못 알려진 점에 대해서는 정확한 사실관계를 바로잡고자 한다"라고 설명했다.

앞서 지난달 30일 공연 기획사 마운틴무브먼트스토리는 2027년 젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 고지용, 장수원, 이재진이 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 '더 트리 인 인스파이어- 젝키의 못다한 이야기'를 개최한다고 밝혔다.

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이번 행사는 공연뿐 아니라 리조트 투어와 식사까지 포함된 디너쇼 형식의 이벤트로 알려졌다. 주최 측은 객실 가격 예시와 실제 행사 티켓 가격이 혼동되면서 논란이 불거진 만큼, 관련 정보가 정확하게 전달되길 바란다는 입장을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com