'차예련 학폭 의혹' 최초 폭로글, 접근 차단 왜?...임시조치에 쏠린 눈

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차예련의 학교폭력 의혹을 촉발한 최초 폭로글이 임시조치로 접근이 제한됐다.

최초로 차예련의 학폭 의혹이 게시됐던 커뮤니티 측은 2일 "이 게시물이 정보통신망법 제44조의2에 따라 임시조치됐다"고 공지했다.

이 조항은 권리 침해 여부를 판단하기 어렵거나 당사자 간 다툼이 예상될 때 게시물 접근을 최대 30일간 임시로 차단할 수 있도록 한다.

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따라서 임시조치는 게시글의 진위나 의혹의 사실 여부를 판정한 결과가 아니다. 커뮤니티 공지에는 구체적인 신청 주체나 임시조치 경위는 담기지 않았다.

최초 게시글은 지난달 29일 올라왔다. 작성자는 1985년생 여배우에게 중학교 시절 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장하며, 학교 인근 건물에서 뺨을 맞아 "고막이 찢어지고 뺨이 퉁퉁 부었다"고 적었다. 해당 내용은 작성자의 주장으로, 별도로 확인된 사실은 아니다.

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작성자는 여배우의 실명을 직접 밝히지 않았지만, 나이와 학교 관련 단서를 근거로 온라인에서 차예련이 지목됐고, 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 지난달 30일 해당 의혹을 "사실무근"이라고 부인했다.

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논란이 확산하면서 남편 주상욱의 SNS에도 차예련 관련 해명과 사과를 요구하는 댓글, 비난성 댓글이 이어졌다.

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차예련의 유튜브 채널 제작진은 무분별한 루머와 가족을 향한 인신공격을 막기 위해 일부 영상과 댓글창을 비활성화한다고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com