[SC현장]싸이커스, '한솥밥 선배' 에이티즈와 나란히 컴백…"우리만의 매력 보여줄 것"(종합)

그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 발매 미디어 쇼케이스를 열었다. 무대에 오른 10명의 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 싸이커스(xikers)가 소속사 선배 에이티즈와 나란히 컴백하며 선의의 경쟁에 나선다. 같은 시기 활동하게 된 만큼, 싸이커스만의 차별화된 음악과 퍼포먼스로 존재감을 드러내겠다는 각오다.

싸이커스는 2일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링' 쇼케이스를 열고 "더 과감해진 에너지를 선보이겠다"라며 "우리 만의 매력 보여줄 것"이라고 밝혔다.

싸이커스는 지난 5월 발표한 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라' 이후 약 6개월 만에 가요계에 컴백했다. 민재는 "저희가 새로운 여정을 담은 앨범으로 인사드리게 됐다. 더 과감해진 에너지를 선보일 예정"이라고 컴백 소감을 밝혔다.

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이번 신보는 전작에서 시작한 새로운 시리즈를 잇는 앨범으로, 자신들만의 길을 찾아 나아가는 이야기를 담았다. 정해진 좌표를 벗어나 아직 누구도 가보지 않은 낯선 여정을 향해 나아가는 모습을 그린다.

그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 발매 미디어 쇼케이스를 열었다. 타이틀곡을 선보이고 있는 싸이커스. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'는 정해진 질서를 벗어나 새로운 길 위에 선 싸이커스의 모습을 담은 곡이다. 걷잡을 수 없이 커진 갈망이 폭발 직전의 위태로움으로 이어지는 순간을 그리며 세상을 향해 대담한 경고를 던진다.

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무엇보다 리더 민재는 타이틀곡 '다이너마이트'의 작사와 작곡, 편곡은 물론 수록곡 '덤'의 작곡과 편곡에도 참여하며 프로듀싱 역량을 발휘했다. 민재가 직접 프로듀싱한 곡이 싸이커스의 타이틀곡으로 선정된 것은 이번이 처음이다.

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민재는 "거친 기타 사운드가 매력적인 곡이다. 좋은 기회로 이렇게 프로듀싱에 참여하게 돼 기쁘고, 데뷔 전부터 소망했던 꿈이 이뤄졌다. 한 번쯤 시도해 보고 싶었던 장르이기도 하다"고 밝혔다.

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타이틀곡 작사에는 멤버 수민과 예찬도 함께 참여해 힘을 보탰다. 수민은 "작업 시간이 오래 걸렸다. 민재 형이 프로듀싱한 만큼 디테일한 주문도 있었다. 처음 하는 장르라 그만큼 좋은 랩 구간을 만들기 위해 애썼다"고 했다. 예찬 또한 "캐릭터성을 보여줄 수 있는 랩을 고민했다"고 고개를 끄덕였다.

곡 제목이 폭발물을 뜻하는 '다이너마이트(DYNAMITE)' 영어 철자와 달라 궁금증을 자아낸다. 민재는 "두 가지 의미를 담고 있다. 이제는 싸이커스가 세상을 뒤집을 시기라고 생각해서 폭발을 뜻하는 '다이너마이트'를 생각했다. 그런데 저희 신념이 '두 올 다이(Do or Die)', 하거나 죽거나다. 죽기 살기로 무대에 서고자 해서 죽는다는 뜻의 '다이(Die)'로 바꿨다"고 설명했다.

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그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 발매 미디어 쇼케이스를 열었다. 타이틀곡을 선보이고 있는 싸이커스. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

강렬한 뮤직비디오에 대해서도 언급했다. 헌터는 "뮤직비디오의 파묘와 근본의 부활이다. 마지막 댄스 브레이크 신인 군무 신과 기타 신에서 그게 잘 나온다"고 했다.

뮤직비디오에는 밴드 노브레인의 이성우가 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 민재는 "노브레인 이성우 선배님이 함께해 주셨다"며 감사한 마음을 전했다. 이어 "음악의 근본을 보여주고 싶은데, 그러려면 앞선 시대의

레전드 선배님이 담겼으면 했다. 그래서 기타 솔로가 나오는 부분에 성우 선배님께 부탁드렸는데, 흔쾌히 '재밌겠다'고 해주셨다. 이번에 인연이 생겼으니 다음에 곡 작업도 같이 한번 해보고 싶다"고 밝혔다.

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그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 미니 8집 발매 미디어 쇼케이스를 열었다. 무대에 오른 10명의 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

한솥밥 선배 에이티즈가 '배드'로 큰 사랑을 받은 것과 관련해 챌린지 이야기도 나왔다. 유준은 "'배드'로 큰 사랑을 받으셨다. 기타 연주와 안무를 봤을 때 포인트가 될 만한 부분이 있을지 고민했다. 따라 하기 쉬운 챌린지를 만들었다. 우영이 형이 밥을 자주 사주시는데, 이번 앨범도 파이팅하라고 해주셨다"고 전했다.

무엇보다 오는 13일 에이티즈도 컴백하면서 두 그룹은 같은 시기에 활동하게 됐다. 현우는 "선배님들도 멋있는 무대를 하실 거고, 저희도 멋있는 무대를 보여드리겠다"고 했다. 정훈은 "연습생 때부터 선배님들을 보면서 배우고 자랐다. 저희도 저희만의 매력을 보여주고 싶어서 많이 준비했다"고 각오를 다졌다.

전작이 발매 4일 차에 음반 판매량 33만 장을 넘기며 종전 최고 초동(앨범 발매 후 일주일간 음반 판매량) 기록인 32만 장을 빠르게 돌파한 만큼, 이번 앨범 성적에 대한 부담도 있을 것으로 보인다.

현우는 "앨범을 내기 전에 대화를 많이 하는 편이다. 음악방송 1위를 해본 적이 없어서 저희만의 목표를 잡아봤다. 어떤 것을 이뤄내든 팬들이 도와준 덕분이라고 생각한다. 저희는 최선을 다하겠다"고 힘주어 말했다.

싸이커스는 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com