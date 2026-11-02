'박수홍♥' 김다예, 민폐 논란 3개월만 근황.."부모가 되어보니 일이 감사해"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 새벽까지 이어지는 바쁜 일상을 공개하며 워킹맘의 고충과 책임감을 드러냈다.

김다예는 지난 1일 자신의 일상을 공개하며 "열심히 사는 중..."이라고 밝혔다.

그는 "재이가 5살, 10살, 20살 그리고 독립할 때까지 아주 긴 미래를 상상하고 그려보며 하루하루 열심히 살아본다"며 "부모가 되어보니 일할 수 있음에 더욱 감사하다. 화이팅"이라고 적었다.

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공개된 사진에는 화려한 스튜디오에서 헤어와 메이크업을 마친 채 빛나는 모습을 뽐내는 김다예의 모습이 담겼다. 그러나 이내 공개된 또 다른 영상에서는 전혀 다른 분위기가 포착됐다. 새벽 1시, 화장기 없는 얼굴에 피곤함이 역력한 모습으로 컴퓨터 앞에 앉아 작업에 몰두하고 있었던 것.

김다예는 해당 사진에 "새벽에는 영상 편집"이라는 설명을 덧붙였다. 낮에는 외부 일정을 소화하고 밤늦게까지 영상 편집을 이어가는 등 바쁜 일상을 보내고 있는 모습이다.

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이를 본 크리에이터 임라라 역시 같은 워킹맘으로서 공감을 표했다. 그는 "저 감겨가는 눈... 공감쓰"라며 김다예를 응원했다.

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한편 박수홍과 김다예는 2021년 결혼했으며, 이후 딸 재이 양을 품에 안았다.

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앞서 박수홍 가족은 지난 8월 괌 여행 과정에서 항공기 출발 지연과 관련한 논란에 휩싸인 바 있다. 이 같은 논란이 있었던 가운데 김다예가 새롭게 공개한 일상에도 관심이 쏠리고 있다.