"액션 영화 거장, 자기 다리에 총 쏴"…'히트' 감독, 사격장 오발 사고

[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 액션 영화의 거장 마이클 만 감독(83)이 미국 LA의 한 실내 사격장에서 총기 오발 사고로 다리를 다쳐 병원으로 이송됐다.
총기를 홀스터(총집)에 넣는 과정에서 총알이 발사된 것으로 전해졌다. 다행히 부상은 경미했으며, 치료를 받은 뒤 퇴원 절차를 밟은 것으로 알려졌다.
ABC뉴스 등 미국 매체들에 따르면 지난 10월 31일(현지시각) LA에 있는 사격장 '더 레인지 LA'를 찾은 만 감독은 사격 연습을 마친 뒤 권총을 홀스터에 넣던 중 총기가 갑자기 발사돼 다리에 부상을 입었다. 이후 만 감독은 구급차에 실려 인근 병원으로 옮겨졌다.
만 감독의 대변인은 성명을 통해 "사격장에서 홀스터에 넣어둔 총기가 우발적으로 발사돼 영화감독 마이클 만이 경미한 부상을 입었다"며 "병원에서 치료를 받았다"고 밝혔다. 대변인은 부상을 '경미한 상처'라고 설명했다.
만 감독은 1980년대부터 할리우드에서 활동해 온 거장이다. 알 파치노와 로버트 드니로가 출연한 범죄 영화 '히트'(1995)를 비롯해 '콜래트럴'(2004), '라스트 모히칸'(1992), '인사이더'(1999), '마이애미 바이스'(2006), '페라리'(2023) 등을 연출했다.
특히 '히트'는 치밀한 범죄 묘사와 사실적인 총격 장면으로 지금까지도 범죄 영화의 대표작으로 꼽힌다. 만 감독은 현재 '히트'의 후속작도 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 수십 년간 사격을 즐겨 온 숙련된 사격 애호가로도 알려져 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com