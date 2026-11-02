홍석천이 찍었던 '잘생긴 남자', 지연수에 뺏기고 질투 폭발..."내 보석인데"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍석천이 과거 지연수의 썸남을 향해 질투했던 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

지난 2일 지연수의 유튜브 채널에는 홍석천이 게스트로 출연해 지연수와 과거 추억을 나누는 영상이 공개됐다.

이날 지연수는 2008년 홍석천의 식당에서 있었던 일을 떠올렸다. 그는 "그때 오빠 식당에서 내 썸남이랑 본 적이 있다"며 "내 썸남이랑 오빠가 아는 사이였고, 그때 오빠가 내 썸남을 찍었었다"고 폭탄 발언을 했다.

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홍석천은 "그래? 어떤 놈이야?"라며 처음에는 상대를 기억하지 못하는 듯했지만, 이름을 듣자 이내 기억을 되찾고 웃음을 터뜨렸다. 그는 "맞다. 내가 걔를 특별히 예뻐했다"고 인정했다.

이에 지연수가 "오빠 스타일이었다"고 말하자 홍석천은 당시 상황을 생생하게 재현했다.

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그는 "그래서 내가 데려왔을 때 '에휴, 그래. 내가 어쩔 수 없이 또 뺏기는구나' 했다"며 "내 보석을 이렇게 또 뺏겼다"고 말해 폭소를 유발했다.

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이른바 '보석 도둑'이라는 표현에 지연수도 당시 기억을 꺼냈다. 그는 "그때 썸남 옆에 석천 오빠가 앉아 있었는데, 내가 뭘 달라고 하자 '네가 갖다 먹어, 이X아!'라고 했다"고 폭로해 웃음을 더했다.

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홍석천은 "그렇다. 내가 보통 내 보석들을 뺏어가는 여자들이 오면 되게 천대한다. 일부러 더 재밌으라고 '저 끝으로 갈래?'라고 한다"고 너스레를 떨었다.

그러면서 과거 지연의 인기를 언급하기도 했다. 홍석천은 "연수가 지금도 예쁘지만 그때는 남자애들이 어떻게 한 번 만나보고 싶어서 난리였다"며 "남자 연예인들이 '어떻게 하면 쟤를 만날 수 있냐'고 물어볼 정도였다"고 회상했다.

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이어 "내가 얘를 부러워하기도 했고 질투하기도 했다"고 솔직하게 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.