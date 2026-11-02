고현정, 건강 이상설 불거졌던 그날…현실은 달랐다 "나 잘 먹는 거 같아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고현정이 건강 이상설이 무색한 먹방을 펼쳤다.

고현정의 유튜브 채널에서는 2일 22번째 브이로그가 게재됐다.

고현정은 발렌티노 2027 S/S 컬렉션에 참석하기 위해 파리로 떠났다.

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3일간의 일정을 앞두고 스태프들과 만찬을 즐긴 고현정. "우리나라에 있는 아보카도인데 여기가 더 맛있다"는 스태프의 말에 고현정은 "음식하고 와인은 여행을 안 한다고 하지 않냐. 그래서 파리에 와서 먹어야 한다"며 남김 없이 접시를 싹 비웠다.

유일하게 파리 여행을 할 수 있는 날을 맞아 고현정은 또 한번 먹방을 펼쳤다. 고현정은 "20대, 30대, 40대, 50대. 파리는 꼭 와서 있게 되는 거 같다"고 추억을 되돌아보며 짧은 여행을 즐겼다.

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컬렉션 참석을 앞두고 고현정은 핑크색 원피스와 하이힐을 매치해 많은 취재진 앞에 섰다. 이날은 고현정이 너무 가느다란 다리로 건강 이상설까지 불거졌던 날. 하지만 걱정이 무색하게 고현정은 애프터 파티에 참석해 피자 먹방까지 펼쳤다. 고현정은 "이번에 와서 잘 먹는 거 같다"며 만족했다.

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wjlee@sportschosun.com