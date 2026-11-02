일라이 재혼 속...전처 지연수에 홍석천, 뼈있는 경고 "남자 만나지마"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍석천이 이혼 후 홀로 아들을 키우고 있는 지연수에게 남다른 걱정을 드러냈다.

지난 2일 지연수의 유튜브 채널에는 홍석천이 출연해 오랜만에 만난 지연수와 진솔한 대화를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 홍석천은 약 7년 만에 만나는 지연수를 향해 반가움을 감추지 못했다. 오랜만의 재회에 반가워하던 그는 지연수에게 조심스럽게 "지금은 남자 안 만나지?"라고 물어 웃음을 자아냈다.

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앞서 지연수는 홍석천과 마지막으로 만난 지 약 1년 뒤 전남편 일라이와 이혼한 바 있다.

홍석천의 질문에 지연수는 "남자 없다"고 답했다. 그러자 홍석천은 "만나지 마. 그냥 게이랑 놀아. 뭘 남자냐. 안전하게 놀아야지"라고 재치 있게 받아쳤다.

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이어 오빠로서 지연수가 걱정됐던 듯 "밖에 다 위험하다. 문밖은 다 위험하다. 이것들 말이야"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 전 남편 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.