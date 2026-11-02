"신동엽이 있는데 어떻게" 지예은, 유재석 '결혼식 사회'에 진땀

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 지예은이 직접 만든 청첩장을 돌렸다.

2일 유튜브 채널 '스튜디오 모닥'에서는 '지예은 결혼식 사회자 자리를 둘러싼 소리 없는 암투'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'뭐하지예은'이라는 이름으로 유튜브에 도전한 지예은. 오는 12월 12일 결혼식을 앞둔 지예은은 SBS '런닝맨' 멤버들에게 직접 만든 청첩장을 돌렸다. 청첩장을 받은 유재석은 "내가 아는 지인 한 분이 이날 결혼하시는데 예은이 결혼식 가야 한다. 그래서 그 분도 이해한다더라. 내가 사회를 봐야 하기 때문"이라 밝혔다.

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축가는 김종국이 맡았다. 김종국은 "심지어 축가 섭외까지 하고 있었다. 불러달라는 거 다 불러준다"고 든든하게 말했고 유재석은 "왜 내 결혼식에서는 내가 불러달라는 건 안 불러줬냐"고 토로했다. 이에 김종국은 "그때는 '사랑스러워' 같은 걸 부르면 격이 안 맞는다 생각했다. '무슨 결혼식에 댄스를 불러' 이랬다"고 밝혔다. 유재석은 "결혼 진심으로 축하드린다. 예은이는 잘 살 거다. 걱정하지 마라. 예은이는 잘 살 것"이라 밝혔다.

이어 지예은은 '직장인들' 멤버들에게도 청첩장을 돌렸다. 신동엽에게 청첩장을 전달한 지예은. 청첩장을 본 신동엽은 "아이고"라며 심란해했다. 긴장한 지예은에 신동엽은 "못 가는 상황이다. 왜냐면 이수지 현봉식 결혼식 때문"이라며 장난을 쳤다.

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김원훈은 "사회는 누구냐"고 물었고 지예은은 "재석 선배님"이라고 속삭였다. 신동엽은 웃음으로 넘겼지만 김원훈은 "어떻게 동엽 형님이 있는데"라고 지예은을 타박했다. 이에 지예은은 "동엽 선배님은 아버지시다"라고 해명했다. 신동엽은 "진짜 축하한다. 바타도 이 사실 알고 있는 거지? 상의해서 하는 거지?"라고 농담해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com