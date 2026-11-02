허양임, '고지용과 이혼' 후 더 잘나가는 반전 근황...연예인 방문 인증

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[스포츠조선 김수현기자] 고지용과 이혼 후 법적 공방을 벌이고 있는 가정의학과 전문의 허양임이 연예인 방문 소식과 함께 밝은 근황을 전했다.

2일 허양임은 자신의 피부과를 찾은 코미디언 엄지윤과의 인증 사진을 공개하며 반가운 마음을 드러냈다.

허양임은 "러블리한 매력의 소유자 개그우먼 엄지윤 님이 병원에 방문해 주셨다"라며 "화면에서도 매력 넘치지만 실물은 훨씬 더 예쁘시다. 특히 작은 얼굴에 길고 늘씬한 다리까지 놀라운 비율에 직원들 모두 감탄했다"라는 후기를 전했다.

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이어 "이미 충분히 아름다우시지만 앞으로 더욱 건강하고 예뻐지실 수 있도록 함께하겠다"라며 방문해 준 엄지윤을 향해 고마움을 덧붙였다.

최근 허양임은 국내 대형 모델 에이전시에 초청돼 예비 모델들을 대상으로 건강한 체중 관리와 피부 관리법에 대해 강의를 진행하기도 했다.

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한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 2014년 아들 승재 군을 얻었으며, 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 그러나 두 사람은 지난 7월, 이미 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 알렸다.

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현재 두 사람은 아들의 양육비와 면접교섭 문제를 두고 법적 절차를 밟고 있다. 고지용은 면접교섭 방해 금지 및 자녀 사진·영상 게시 금지 가처분 신청을 제기한 상태이며, 허양임은 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 했다고 밝혔다.