김정난, 갑상샘암 수술 후 안타까운 심경 "6개월간 많이 힘들어, 아프니까 무섭다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김정난이 갑생샘암 수술 후 심경을 고백했다.

2일 김정난의 유튜브 채널에서는 ''사주에 혼자 사는 이유가 있어요?!' 박성준 역술가가 해석한 완벽캐 김정난 사주 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김정난은 역술가 박성준을 만나 자신의 사주를 봤다. 김정난은 "옛날에 '컬투의 베란다쇼'라고 예능을 잠깐 한 적이 있다. 그때 뵌 적이 있다. 그때도 봐줬는데 기억 안 나시냐. 저는 저한테 한 말을 선명하게 기억하고 있다"고 밝혔고 박성준은 "결혼 말씀을 드렸던 거 같다. 결혼이 쉽지 않다. 그리고 지천명이 돼야 한다는 말씀을 드렸다"고 기억했다. 이에 김정난이 "지천명 지난지 5년 됐다"고 하자 박성준은 "이제는 이순을 바라봐야 할 거 같다"고 밝혀 김정난을 좌절하게 했다.

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그런가하면 김정난은 "작년, 올해 좀 많이 아팠다. 큰 수술도 하고 6개월 정도는 진짜 많이 힘들었다"고 고백했다. 김정난은 갑상샘암 수술을 받았다고 뒤늦게 밝힌 바 있다.

김정난은 "이제 좀 컨디션이 올라오기 시작한 때인데 나이 드니까 걱정이다. 고양이도 4마리 키우고 있는데 문득 그런 걱정이 되더라. 애들을 이렇게 돌보고 있는데 내가 갑자기 잘못되면 어떡하지? 그런 와중에 한번 아프니까 겁이 나더라. 무섭더라. 요즘은 안 아프려고 많이 신경 쓰고 있다"고 털어놨다.

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이에 박성준은 "내년 가을 좀 지나고 후년 되면서는 운이 좀 들어온다. 괜찮게 들어오는 가운데 58세, 59세에는 허리, 다리, 하체, 관절이 약할 수 있지만 운 자체가 괜찮으셨기 때문에 지금껏 혼자 계실 수 있었다"고 위로했다

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wjlee@sportschosun.com