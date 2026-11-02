거미 "♥조정석, 남편 아닌 아들 같아…너무 웃기고 귀엽다" ('짠한형')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 거미가 남편 조정석을 향한 애정을 드러냈다.

2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 다이나믹 듀오, 거미가 출연했다.

두 딸을 키우고 있는 거미. 신동엽은 생후 10개월이 된 둘째 딸을 언급하며 "시간 지나서 술도 한잔 마시고 여유가 생긴 거냐"고 물었고 거미는 "그리고 둘째는 순하다. 첫째가 예민했고 둘째는 너무 순해서 잠도 금방 들고 지금 아빠가 돌보고 있다. 안 그래도 '동엽 오빠, 다듀 오빠, 호철 씨한테 할 말 없냐. 전할 말 있으면 전하겠다' 했더니 '누구는 거기서 술 먹고 있고'라고 하더라. '오빠가 갔을 때는 다 내가 하는 거지 않냐' 하니까 '그렇긴 하네'라고 하더라"라며 웃었다.

Advertisement

정호철은 "(조정석이) 박성준 역술가하고 만났는데 조정석 형님이 남편이 아니라 아들이라 하더라"라고 밝혔고 거미는 "아들 한 명, 딸 두 명 있다"고 너스레를 떨었다.

정호철은 "(조정석을) 엄청 잘 챙겨주실 거 같다"고 밝혔고 거미는 "역할이 있는 거 같다. 저는 저대로 오빠를 챙기고 오빠는 오빠대로 저를 챙겨준다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 거미는 "(조정석이) 요즘 방송에 나가서 제 얘기를 너무 많이 하는 거 같다. 아까도 동엽 오빠가 말한 것 중에 라이브를 실제로 들었을 때 제일 좋았던 가수로 백지영, 린, 거미를 꼽았는데 그걸 보고 진짜 1등이 누군지 궁금해 하더라. 그래서 자기한테만 1등을 말해달라 물어 봤다더라. 너무 웃기다. 귀엽다"고 조정석을 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com