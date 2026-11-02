故 최불암 빈소서 신발 정리까지…김혜수 헌신에 신현준도 울컥 "마음까지 아름다워"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신현준이 고(故) 최불암의 마지막 길을 함께한 김혜수에게 따뜻한 위로와 응원의 메시지를 전했다.

신현준은 2일 자신의 SNS에 "함께 있으면 참 든든한 사람. 자랑스러운 동료 배우 김혜수"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다.

공개된 사진에는 고 최불암의 장례식장에서 검은색 상복 차림으로 함께한 신현준과 김혜수의 모습이 담겼다. 두 사람은 엄숙한 분위기 속에서 고인의 마지막 길을 배웅했다.

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특히 김혜수는 고인이 세상을 떠난 뒤 장례 첫날인 30일부터 발인일까지 빈소를 찾으며 유족 곁을 지켰다. 장례 기간 조문객들을 맞이하고 유족을 살뜰히 챙기는가 하면, 조문객들이 벗어둔 신발을 정리하는 모습이 포착돼 화제를 모으기도 했다.

신현준은 김혜수를 향해 "배우로서의 깊이만큼 사람을 향한 마음도 깊고 따뜻한 사람"이라며 "자신의 자리에서는 누구보다 단단하고 누군가의 아픔 앞에서는 기꺼이 곁을 내어주는 사람"이라고 표현했다.

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이어 "오랜 시간 같은 길을 걸으며 이런 동료가 있다는 것이 얼마나 감사한지"라며 "좋은 배우이자 좋은 사람 김혜수. 마음까지도 아름다운 배우 김혜수"라고 애정을 드러냈다.

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특히 글 말미에는 "힘내세요 혜수씨"라는 짧지만 진심 어린 응원의 메시지를 남겨 먹먹함을 더했다.

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김혜수는 생전 최불암을 아버지처럼 따르며 각별한 인연을 이어온 것으로 알려졌다. 고인의 별세 소식에 빈소를 찾아 애도의 뜻을 전한 데 이어 마지막 길까지 함께하며 깊은 슬픔을 나눴다. 이런 가운데 신현준이 김혜수의 따뜻한 인품을 조명하며 공개적으로 위로를 전해 두 사람의 남다른 동료애에도 관심이 쏠리고 있다.

한편 최불암은 지난달 29일 오후 10시 30분 별세했다. 향년 87세. 고인은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔한 뒤 MBC '수사반장', '전원일기' 등을 통해 국민적인 사랑을 받았다. KBS 1TV '한국인의 밥상'을 진행하며 오랜 시간 시청자들과 소통했으며, 초록우산 어린이재단 후원회장으로 활동하며 나눔에도 앞장섰다. 고인의 발인은 2일 엄수됐다.

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olzllovely@sportschosun.com