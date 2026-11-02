이은미 '눈 뒤집힌 모습'에 마약 투약 의심...수사관도 못믿어 "재검 요구"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 이은미가 무대 위 폭발적인 에너지 때문에 마약 투약 의심을 받고 여러 차례 수사까지 받았던 과거를 털어놨다.

지난 2일 성시경의 유튜브 채널에는 이은미가 게스트로 출연해 자신의 성격과 가수로서의 무대 경험에 관한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 이은미는 자신의 성격에 대해 "제가 그냥 I가 아니라 극 I다. 낯도 많이 가리고, 굉장히 소심하며 겁도 많다"고 밝혔다.

Advertisement

이에 성시경은 "배우들도 내향형이 많다. 저희도 사실 어떤 의미에서 연기자지 않나. 노래라는 게 그렇다"며 "배우들을 만나면서 '그런 게 말이 되는구나'라고 많이 배웠다"고 공감했다.

이은미는 가수 활동을 하면서 성격이 많이 달라졌다고 설명했다. 그는 "저 같은 경우에도 가수 활동을 하면서 진짜 성격이 많이 바뀐 거다. 음악이 시작되면 제 자신을 음악에 집어던지는 스타일"이라고 말했다.

Advertisement

이어 무대 위에서 보여주는 강렬한 모습 때문에 황당한 의심까지 받았다고 털어놨다.

Advertisement

이은미는 "아는 분들은 알고 계시지만 제가 무대에서 약간 미친 듯이, 광기 어린 모습이 조금 있나 보다. 눈이 살짝 뒤집히는 그런 모습들 때문에 '향정신성 의약품을 하지 않고서는 쟤가 저럴 수 없다'는 말까지 나왔다. 그래서 몇 번 조사를 받기도 했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

심지어 머리카락 검사까지 받았지만 결과는 매번 음성이었다고. 이은미는 "당시 수사관분께서 '얘가 안 나올 리가 없는데?'라는 표정으로 재검사를 요구하고 그러셨다"고 당시 상황을 회상했다.

이를 들은 성시경은 "누가 제보한 거네"라며 의문을 제기했다. 이에 이은미는 "예전에는 수사 방식이 그랬다고 하더라. '빨리 몇 명 불면 형량 줄여줄게'라는 식이었다"고 설명했다.

Advertisement

그러면서 이은미는 "저는 노래할 때 술도 안 마시는 사람"이라며 무대 위 모습만으로 불거졌던 의심에 억울함을 드러냈다.