존박, '맥도날드 랩' 800만 터지자 '현타' 왔다…"난 개그맨이 아닌데"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 존박이 예상치 못한 '맥도날드 랩' 열풍에 솔직한 심경을 털어놨다.

2일 유튜브 채널 '존이냐 박이냐'에는 '존박 맥도날드 사태 긴급 회의(2026.10.29.)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 존박은 맥도날드 매장에서 랩으로 주문하는 영상을 선보여 온라인에서 폭발적인 반응을 얻었다. 특히 해당 영상의 쇼츠 조회수가 800만 회를 돌파하는 등 뜨거운 화제를 모았다.

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이날 존박은 예상 밖의 인기에 대해 "반응이 이렇게 좋을 줄 몰랐다. 얼떨떨하고 너무 부담스럽다. 뭔가 잘못됐다는 생각이 든다"고 털어놨다.

이어 "어딜 가나 랩 잘 들었다고 하고, 랩을 해달라고 한다. 오늘도 방송 녹화를 다녀왔는데 거기 있는 모든 사람이 랩 이야기를 시켰다"고 달라진 분위기를 전했다.

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그러나 정작 존박은 "시켜도 보여드릴 게 없다. 제 인생에서 랩 벌스를 딱 두 번 썼는데 두 개 다 이미 공개됐다"며 "요즘 스케줄 때문에 연습하거나 새로운 벌스를 쓸 시간도 없다"고 고백했다.

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특히 그는 맥도날드 랩을 준비하는 과정에 대해 "하루 동안 연습해서 한 것이다. 다만 맥도날드 랩은 100번 넘게 연습했다. 계속 녹음하고 들어보면서 발음과 소리를 다듬었다"고 설명했다.

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그러면서 "사실 저의 진짜 실력은 바닥이다. 그래서 무섭다. 잘 연습해서 만들어진 결과물인데 그걸 듣고 '존박 랩 잘한다'고 하는 건 정확한 게 아니다"라며 부담감을 드러냈다.

존박은 자신의 랩 영상이 800만 조회수를 넘어섰다는 사실을 확인한 뒤 더욱 복잡한 심경을 드러냈다. 그는 "제가 개그맨이었으면 너무 좋은 상황이다. 그런데 저도 제 음악을 하는 사람으로서 현타가 온다"고 말했다. 이어 "내 여름 싱글 프로모션 영상은 20만 뷰도 안 나왔다. 너무 열심히 찍었는데"라며 씁쓸한 웃음을 지었다.

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그러면서 "나는 정말 랩을 해야 하는 것인가. 랩을 섞은 음원을 내야 하는 것인가"라고 고민하다가도 "그런 악마의 유혹에 빠지면 안 된다. 망하는 지름길"이라고 선을 그어 웃음을 안겼다.

뜻밖의 성과도 있었다. 존박은 자신의 랩을 활용한 메뉴 출시 아이디어가 담긴 댓글을 읽으며 실제로 관련 세트 메뉴가 출시됐다고 언급했다. 그는 "열심히 준비한 랩이 그 이상의 결과물을 가져왔다는 사실이 정말 뿌듯했다"고 말했다.

이후 존박은 맥도날드 랩 영상에 함께 출연한 싱어송라이터 곽진원과 전화 통화를 나눴다. 존박은 곽진원에게 "이제 난 너한테 다음 영상은 묻어갈 거다"라며 새로운 랩 도전을 제안했다. 이어 "너도 돌아가기에는 너무 늦었다. 그만두려면 지난번 맥도날드에 오지 말았어야 했다"고 너스레를 떨었다.

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특히 곽진원이 해당 영상 이후 SNS 팔로워가 3000명이나 늘었다고 밝히자 존박은 "우리 커리어에 지금 굉장히 중요한 시기다. 이러다가 삐끗하면 나 진짜 답답할 것 같다"며 웃음을 자아냈다.

영상 말미에는 제작진을 향한 원망도 쏟아냈다. 존박은 "나는 분명히 일 벌리지 말라고 몇 번이나 얘기했다. 일 벌인 건 당신이다. 어떻게 수습할 거냐"며 "그냥 맥도날드에서 끝내고 아무 얘기도 안 하면 한두 달 뒤에는 조용해지지 않을까"라고 말했다. 하지만 곧 "이걸 더 하면 조회수는 나오겠지? 조회수 겁나 잘 나올 거니까 해야겠다"며 마음을 바꿨다.

끝으로 존박은 "힙합을 너무 사랑해서 도전해 보는 것이니 귀엽게 봐달라. 기대해 주시길 바라지만 너무 기대는 하지 말아 달라. 적당히 기대하시고 적당히 실망하시길 바란다"고 당부했다.

한편, 존박은 최근 자신의 유튜브 채널 '존이냐 박이냐'를 통해 맥도날드 매장에서 랩으로 메뉴를 주문하는 영상을 공개해 화제를 모았다. 힙합 특유의 리듬과 플로우를 살려 주문을 이어가는 모습이 웃음을 자아냈으며, 특히 예상 밖의 수준급 랩 실력이 호평을 받았다. 해당 영상은 쇼츠 조회수 800만 회를 돌파하며 뜨거운 반응을 얻었고, 실제 관련 세트 메뉴 출시로까지 이어졌다.

olzllovely@sportschosun.com