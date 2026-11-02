"동네방네 말하고 싶어 참았다" 티아라 소연, 임신 발표...커다란 꽃다발에 감동

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 티아라 출신 소연이 결혼 4주년을 맞아 임신 소식을 전한 가운데 남편 조유민의 다정한 모습까지 공개해 축하를 받고 있다.

소연은 지난 2일 "원정 다녀온 유미니 조프라이즈"라며 커다란 꽃다발을 들고 집에 돌아온 남편의 모습을 공개했다.

이어 "도쿄에서 유민이에게 받는 첫 번째 꽃. 한결같이 내 취향을 반영한..."이라고 덧붙이며 남편의 세심한 사랑에 고마움을 드러냈다.

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앞서 소연은 지난 1일 결혼 4주년을 맞아 깜짝 임신 소식을 발표해 화제를 모았다.

그는 "오늘 11월 1일. 네 번째 결혼기념일에 너무나 감사하고 소중하고 기쁜 소식을 전하려고 하는데요. 설레네요. 곧 저희의 아기가 태어납니다"라며 "사실 저 뒤뚱뒤뚱 배뚠뚠이 생활 중이에요"라고 밝혔다.

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이어 "몇 달 동안 유민이는 얼마나 입이 근질근질했을까. 동네방네 얘기하고 싶어서 겨우겨우 참았던 귀여운 파워 아빠. 이제 얼마 안 남았다"고 남편을 향한 애정을 드러냈다.

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함께 공개된 사진에는 소연의 배 위에 손을 올리고 동화책을 읽어주는 조유민의 모습이 담겼다. 이와 함께 초음파 사진 등 임신 이후의 일상을 담은 사진들도 공개해 예비 부모의 설렘을 전했다.

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티아라 멤버들도 축하를 보냈다. 함은정은 소연의 게시물에 "우아!!!! 언니 너무너무 축하해!!!"라는 댓글을 남기며 기쁨을 함께했다. 지연과 효민 역시 게시물에 '좋아요'를 누르며 축하의 마음을 전했다.

한편 소연은 2009년 티아라로 데뷔해 '롤리폴리', '너 때문에 미쳐', '거짓말', 'Bo Peep Bo Peep' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2022년 9세 연하의 축구선수 조유민과 결혼했다.