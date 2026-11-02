탑♥나나, 열애 인정 한 달만 생일카페 '공개 데이트' 포착

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅 출신 가수 겸 배우 탑(최승현)과 배우 나나가 열애 인정 한 달 만에 나란히 데이트를 즐기는 모습이 포착됐다. 특히 나나가 연인의 생일을 앞두고 팬들이 마련한 특별한 공간까지 함께 찾으면서 눈길을 끌고 있다.

2일 서울 강남구에서 탑의 생일카페를 운영하는 카페 사장은 자신의 SNS에 탑과 나나가 함께 방문한 모습이 담긴 영상을 공개했다. 해당 생일카페는 오는 4일 탑의 생일을 축하하기 위해 팬들이 준비한 공간이다.

공개된 영상에서 탑은 검은색 점퍼에 흰색 마스크를 착용한 채 팬들이 정성껏 꾸며놓은 카페 내부를 둘러봤다. 자신을 위해 마련된 공간이 신기한 듯 곳곳을 살펴보며 밝게 웃는 모습도 포착됐다.

Advertisement

무엇보다 눈길을 끈 것은 탑의 곁을 지킨 나나였다. 회색 재킷에 모자와 마스크를 착용한 나나는 탑과 함께 카페를 둘러봤다. 특히 휴대전화를 들고 탑의 모습을 촬영하는 듯한 장면까지 공개돼 관심을 모았다.

카페 사장은 영상과 함께 두 사람의 SNS 계정을 나란히 태그했다. 해당 영상이 온라인상에 확산하면서 공개 연애 중인 두 사람의 다정한 근황이 화제를 모았다. 대만 매체 NOWnews 역시 이날 두 사람의 생일카페 동반 방문 소식을 전했다.

Advertisement

앞서 탑과 나나는 지난 10월 2일 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 양측 소속사는 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 가까워졌으며, 지난 6월께 연인 관계로 발전했다고 밝혔다.

Advertisement

두 사람은 지난 1월 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'의 더블 타이틀곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오 촬영을 통해 인연을 맺었다. 이후 나나가 탑의 유튜브 콘텐츠에도 출연하며 인연을 이어갔다.

Advertisement

열애 인정 당시 나나는 팬들에게 "많이 당황했지. 나도 조금 부끄럽기도 하고"라면서도 "예쁘고 건강하게 만나겠습니다"라고 직접 심경을 전한 바 있다.

한편 탑은 연인과의 행복한 근황을 공개하기 하루 전인 지난 1일, 약 20년간 자신을 응원해 온 팬들에게 장문의 사과문을 전하기도 했다.

Advertisement

팬사이트 '최승현닷컴'은 최근 탑과 소속사의 소통 부족 등을 지적하며 운영 종료를 선언했다. 앞서 이 팬사이트가 준비했던 전시회 역시 예약 인원 저조 등의 이유로 취소된 바 있다.

이에 소속사에 이어 탑도 직접 사과에 나섰다. 탑은 "저 자신조차 저를 믿기 어려웠던 순간에도 다시 음악을 만들 수 있는 힘을 주셨다"며 오랜 시간 자신을 응원해 준 팬들에게 감사의 뜻을 전했다. 이어 "저로 인해 오해를 받고 상처를 받으신 최승현닷컴 운영진분들과 팬분들께 진심으로 사과의 말씀을 전한다"고 고개를 숙였다.

olzllovely@sportschosun.com