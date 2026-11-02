'62세' 황신혜, 속옷 드러난 파격 시스루 패션 "서울에선 못 입어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황신혜가 과감한 패션으로 이탈리아를 빛냈다.

1일 황신혜의 유튜브 채널에서는 '꿈같았던 이태리 여행 마지막 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

친구들과 2주간의 이탈리아 여행을 떠난 황신혜. 꼬모 벼룩시장에서 쇼핑을 즐긴 황신혜는 "민소매와 똑같은 긴팔을 입고 위에다 입으라고 하더라. 괜찮냐"고 과감한 시스루 패션을 선보였다. 이에 친구들은 "감이 너무 좋다", "바지와 너무 잘 어울린다"고 칭찬했다.

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이에 힘을 입어 모자까지 매치한 황신혜. 황신혜는 "서울에서는 못 입으니까 이런 데서나 입어보는 거 같다. 여행에서는 옷 입는 것도 자유로워서 너무 좋다. 서울에서는 이런 모자도 안 어울린다. 여행지에 맞게 서울식으로 말고 약간 과감하게"라고 밝혔다.

황신혜는 "근데 요즘 보니까 많이 과감해진 거 같다. 옛날에는 드레스 같은 건 입을 생각을 안 했는데 요즘은 누구나 한 번씩은 드레시하게 꾸밀 걸 입고 가서 여행지에서 다니기도 한다. 여행지에 오면 좀 더 과감하게 입어도 오히려 잘 어울린다. 그런 여행의 묘미 중 하나인 거 같다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com