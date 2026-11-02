9개월간 임신 몰랐던 26세 아내, 출산 후 첫 마디 "아기 입양 보내자"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 9개월간 임신 사실을 전혀 몰랐던 26세 아내가 응급실에 실려 간 지 불과 30분 만에 엄마가 된 충격적인 사연을 공개했다. 특히 오랜 기간 부부관계가 없었던 탓에 남편마저 아내의 외도를 의심했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

2일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 "우리 아이를 구해 주세요"라며 도움을 요청한 'SOS 부부'가 등장했다.

이날 아내는 "9개월 동안 임신 사실을 몰랐다"고 고백해 모두를 놀라게 했다. 그는 "임신 증상과 징후, 태동이고 입덧도 없었다"면서 "연애시절 43kg 마른 체형이었다. 남편이랑 동거하기 시작하면서 계속 살이 찌다 보니까 임신이라고 의심 자체를 하지 못했다. 또 다낭성 난소 증후군이라 생리를 1년에 1~2번 했다"고 설명했다.

Advertisement

특히 체중 감량을 위해 다이어트약을 먹고 있었다는 아내는 "85kg에서 73kg 까지 뺐는데, 유독 배만 살이 안 빠졌다. 그런데 배에서 단단한 덩어리가 만져졌다"면서 진짜 암일까봐 병원을 못갔다고.

이어 아내는 "허리디스크 터진 사람처럼 찌릿하고, 화장실로 못갈 정도로 너무 아파 응급실을 갔다"면서 "응급실 의사 선생님이 '임신 가능성은' 물었는데 '전혀 없다'고 답했다. 그랬더니 의사가 '본인이 임신인걸 모르는거네요?'라고 하셨다"고 말했다.

Advertisement

"9개월 동안 관계가 없었다"는 아내는 "그래서 남편이 잠시 외도를 의심했다"고. 남편도 아내가 임신 35주 정도나 됐을거라고 생각치 못했기 때문.

Advertisement

아내는 "임신 35주였다. 배에서 만져지는 덩어리가 아기 머리였다"면서 역아 출산으로 위급한 상황까지 갔고, 병원을 간지 30분 만에 엄마가 됐다고 털어놔 모두를 충격에 빠뜨렸다.

Advertisement

아내는 "26살 나이에 갑작스럽게 엄마가 됐다"면서 "영화 분장팀으로 일해서, 아이가 없을 때는 직업도 돈도 잘 벌고 예쁘고 완벽한 여성으로 자존감이 높았는데, 출산 후 살도 찌고 볼품 없어진 모습이 되니까 아이가 사랑스럽다는 생각을 못했다"고 털어놨다.

아내는 "지금 생각하면, 입덧이 아니라 먹덧이었고 임신으로 40kg가 찐 것이었다"면서 "힘든 수술 후 남편에게 한 첫 마디가 '입양보내자'라고 했다. 다이어트 약 때문에 아이가 무조건 기형아일거라고 생각했다. 의사가 초유도 하지 말라고 했다"고.

Advertisement

이들의 사연을 들은 오은영은 "인간의 DAN 속에 특히 엄마는 임신을 확인하는 순간 아주 빠른 속도로 엄마가 되는 준비가 된다. 왜 그랬을까"라며 고민에 빠졌다. 출산 후 아기를 보러 가지도 않았다는 아내는 "그냥 수술 부위가 너무 아팠다"고 이야기했다.

olzllovely@sportschosun.com