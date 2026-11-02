김원효, "♥심진화한테 1억도 못 쓰냐"..15년째 샤넬백 선물한 이유 (말자쇼)

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김원효가 아내 심진화를 위해 매년 결혼기념일마다 명품 가방을 선물하는 이유와 남다른 스케일을 공개했다.

지난 2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 사랑꾼 남편으로 유명한 김원효가 출연해 아내 심진화와의 결혼 생활에 관한 이야기를 나눴다.

이날 김원효는 매년 결혼기념일마다 심진화에게 명품 가방을 선물한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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그는 "명품백이라고 해서 사람들이 '와' 하는 것 같은데, 제가 그걸 왜 하냐면 여태까지 결혼식을 1780번 넘게 했다"고 운을 뗐다.

이어 "많은 결혼식 사회를 보면서 제일 많이 듣는 게 뭐겠냐. 혼인 서약이다"라며 "그런데 보통은 그걸 안 지킨다"고 말했다.

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김원효는 자신의 결혼식 당시 혼인 서약에 담았던 약속을 지키기 위해 매년 명품 가방을 선물한다고 설명했다. 그는 "제가 혼인 서약 때 얘기했던 게 '명품백을 사주겠습니다'였다. 그걸 말로만 하는 게 아니라 지키고 싶어서 매번 하는 것"이라고 밝혔다.

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선물의 스케일도 남달랐다. 김원효가 아내에게 선물한 가방은 한 개에 약 1000만 원에 달하는 샤넬 제품이었다. 이야기를 듣던 김영희는 곧바로 "여보"라고 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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어느덧 결혼 15년 차에 접어든 김원효는 그동안 아내에게 선물한 가방의 누적 금액에 대해 "억은 넘는다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

그러면서 "평생 함께할 사람한테 1억도 못 쓰냐"고 당당하게 말해 현장에 있던 아내들의 뜨거운 환호를 받았다.

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한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼해 15년째 부부의 인연을 이어오고 있다.