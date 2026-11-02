김원효♥심진화, '대한민국 최초' 영화관 결혼식 올렸다.."아내 한마디에 대관"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김원효가 아내 심진화를 위해 영화관에서 결혼식을 올린 특별한 사연과 허경환의 황당한 축하 선물을 공개했다.

2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 사랑꾼의 정석으로 불리는 김원효가 출연해 아내 심진화와의 결혼 비하인드를 털어놨다.

이날 김원효는 "제가 대한민국 최초로 영화관에서 결혼했다"며 특별했던 결혼식 장소를 공개했다.

Advertisement

그는 "영등포에 한국에서 가장 큰 스크린이 있는 극장이 있었다. 아내와 영화를 보러 갔는데, 영화가 끝날 때쯤 아내가 '이런 곳에서 결혼하면 좋겠다'고 스쳐 지나가듯 이야기했다"고 회상했다.

아내의 말을 흘려듣지 않았던 김원효는 곧바로 실행에 옮겼다. 그는 "그 말을 듣고 바로 '여기서 결혼식을 해야겠다'고 생각해 영화관에 전화했다"고 밝혔다.

Advertisement

하지만 전례가 없던 일이었던 만큼 영화관 측도 난색을 보였다고. 김원효는 "'여기서 결혼하고 싶은데 어떻게 안 될까요?'라고 물었더니 상대방이 '그걸 왜 저한테?'라고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이어 "'영화 끝나고 마이크 잡고 시사회 같은 거 하지 않냐. 마이크 하나만 주시면 제가 결혼하도록 하겠다'고 했더니 그분이 '여긴 매표소인데요?'라고 했다"고 덧붙여 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

결혼식 당일에도 황당한 에피소드가 이어졌다. 김원효는 "결혼식이 끝나고 폐백을 하는데, 당시 허경환이 닭 사업을 막 시작했을 때였다. 기자들이 많이 오니까 자기 닭 사업을 알리고 싶어서 살아있는 닭을 폐백 때 쓰라고 가져왔다"고 밝혔다.

문제는 그다음이었다. 김원효 부부는 결혼식을 마친 뒤 곧바로 호주로 신혼여행을 떠났고, 이후 영화관으로부터 뜻밖의 연락을 받았다.

Advertisement

김원효는 "영화관에서 연락이 왔다. '지금 영화관에 다 갔고 닭이 혼자 살아 있다'고 하더라"고 당시 상황을 전했다. 이에 그는 "'죄송한데 거기 식당이 많으니까 셰프님한테 좀 해 드시라고 하면 안 되겠냐'고 했다"고 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼해 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다.