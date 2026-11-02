'성남 얼짱' 준호 닮은꼴 남친 본 이효리 "이 정도로 꺼드럭대냐" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연애전쟁' 이효리가 '성남 얼짱' 남친에 돌직구를 날렸다.

2일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 술로 갈등을 빚는 커플이 출연했다.

학창시절 '성남 얼짱'으로 유명했던 2PM 준호 닮은꼴과 연애를 시작한 여자. 이에 이효리는 "저는 원조 얼짱 출신으로서 이 정도 갖고 꺼드럭대는 꼴을 어려울 거 같다"며 여자 편을 들어 웃음을 안겼다.

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하지만 남자는 여자를 냉담하게 대했고, 함께 반려견을 산책시키러 가자는 제안에도 술만 마셨다. 이에 서장훈은 "(여자가) 추억과 환상이 계속 남아 있는 거 같다. 커서 봤는데 그 많은 애들이 좋아하던 애를 내가 쟁취했다는 느낌"이라 짚었다. 여자가 산책시키는 사이 남자는 소주 페트 2병을 마셨다. 남자는 "병보다는 페트로 많이 마셨다. 페트 4병 정도는 마시는 거 같다"고 충격을 안겼다.

남자의 음주는 끝나지 않았다. 이날도 페트 4평을 마신 남자. 서장훈은 "고등학교 시절에서 못 깨어나고 있다. 애들끼리 정자에서 술 마시고 꺼드럭대던 기분을 내서 지금 나이가 29살이 됐는데도 그 마음으로 산다. 말도 안 되는 객기를 부리는 것"이라 밝혔다.

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결국 취해 잠든 남자. 하지만 남자는 주사가 심각하다고. 여자는 "저를 잘 기억을 못한다. 집인 줄도 모른다"고 밝혔고 이효리는 "치매 온다. 치매 와"라고 질색했다.

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술 때문에 응급실까지 여러 차례 다녀올 정도로 몸이 망가졌다는 남자. 남자는 술을 마시게 된 계기에 대해 고등학생 때부터 마셨다. 주변 친구들 사이에서는 제가 술을 늦게 마신 편이었다. 그때는 막걸리를 먹고 등교에서 초코우유로 해장했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com